自由廣場》電價太低 台灣電價調漲和核能無關

◎ 陳炳煇

台灣電價跟國際相比，長年過低，眾所周知。尤其工業電價低廉，但經濟發展好時用電量一定更大，近年因俄烏戰爭導致能源成本大漲，電價若沒有相應的漲幅，就相當於全民補貼景氣暢旺產業和公司的用電成本，非常不合理。

台電虧損多達數千億，關鍵原因就是電價太低。當然，站在保護民生及弱勢的考量，低電價有其道理，所以行政院過去幾次電價調漲的政策，都以漲用電大戶為主，而排除弱勢族群、一般家庭與景氣不佳的產業，盡力兼顧能源成本與民生需求。

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但若把台灣電價要漲，說成是因為不用核能的能源政策，這是完全錯誤的說法。看看鄰近的韓國，核電占比達卅％，電業虧損超過七五○○億元；法國核電占比更達六十％，夠高了吧，仍然虧損五七○○億、且另編預算六七○○億元以補貼能源。可見電業虧損，是因世界局勢變動、能源成本大漲，與是否使用核電、核能比例，根本無關。

由於台灣電價過於低廉，所以工商業用電愈多，愈是享受低電價的好處，倘若一再凍漲，等於由全民去補貼成本不斷墊高的能源，反而不公平。

先進國家是以自由市場機制、反映能源成本，至於台灣的電價調整，則必須先經電價審議委員會，除了合理反應成本，也須兼顧民生福祉。分析台灣二○二二年和二○二三年的電價調漲政策，有幾項特色，首先是「小戶不漲，大戶才漲」，所以，過去幾次電價調漲，一般用戶是沒有影響的。其次是「考量疫情衝擊、穩定民生經濟」，例如二○二二年的電價調漲，特別照顧受疫情衝擊較大的內需產業或社福文教團體，暫緩調整，由台電吸收成本。

結果上而言，台灣電價幾波調漲，也就只漲到用電量大、受益經濟成長的產業和用戶。而這些都是長期受有低電價利益的團體，本來就應該是第一批回饋成本的用戶。這些用電大戶，都知道製造成本上漲、要調整產品價格，但能源成本上漲、卻想阻止電價審議調漲電價，這樣想占全民便宜的心態，實不可取！

﹙作者是台大機械系特聘教授﹚

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