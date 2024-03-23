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自由廣場》總統登太平島，無益鞏固主權

2024/03/23 05:30

◎ 姜皇池

太平島浚深及碼頭整修工程於今年完工，據稱可提供海巡署4000噸嘉義級巡防艦安全水深停泊，並讓百噸級巡防艇駐島時，有防颱護堤。竣工之際，忽聞要總統登島宣示主權之呼聲？姑不論是何居心，國安局考量區域政治情勢複雜，軍事風險難以管控，建議總統不宜此時登島。

事實上，若仔細思量太平島經營議題，海巡署從2015年新建港口工程以來，到今年「擴建」工程，僅一碼頭，已花費逾50億公帑，不僅嚴重破壞生態，必須持續補給，仍無法讓大型船艦「長期」靠泊，從工程效益、行為目的到態度立場，均令人感到疑惑。

至於從國際法檢視，國際法院從2002年《利吉丹島和西巴丹島主權案》以來，即在一系列判決中明確地指出：任何在「關鍵時日」(critical dates)後之一切所謂強化主權作為，在考量爭端領土主權歸屬時，都不會列入考量；換言之，就宣示或強化領土主權而言，總統方今登島行為不會有任何國際法效力。猶有甚者，太平島一直為我國有效管控，如今卻敲鑼打鼓，說要「宣示」主權？好似將家中金銀財寶，搬到通衢大道，高喊「這是我的財產」，非惟無益，反將賈禍。

眾所皆知，中國灰區作戰模式多變，且諸方併進，共機繞台、共艦擾台已成常態。而自今年214金門事件後，灰區作戰，亦發多元，在海上，中國宣告我國禁止、限制水域不存在，隨以海警船突破金馬水域線巡航；海峽中線亦頻繁受到挑戰，在中線邊逼近，迫使海巡大艦監控、對峙，分散海巡艦艇能量，轉移執法焦點，打破台海現狀。

輿論上，譴責台灣執法蠻橫暴力，傷害兩岸同胞情誼，轉移各方對中國船舶違規越界，中國政府放縱漁船和挖泥船侵蝕臺灣之關注，並藉由我國內部的朝野爭權，意見分歧之事實，分化共同對外的意識。太平島碼頭完工啟用之際，想方設法，迫使總統登島，甚至號召民意代表組團登島，與中國近年在南海積極填島造陸、軍備競賽、挑起南海事端的作法，恐有呼應之虞，願國人再斟酌。

太平島為南沙群島最大天然島，在南海本就具有其特殊性與代表性，且長年在台灣實質控制下，未遭受過多挑戰。在各方認為南海應以溝通、合作、善意的方式進行，我國卻大興土木、軍事擴建，恐已大開倒車，倘登島宣示主權，徒增各方疑慮，更恐淪為中國在南海製造事端的馬前卒。

吾人早已呼籲，太平島應作為南海通往和平的大門，切勿讓「南疆鎖鑰」成為「南疆火藥」。就經營太平島而言，除建立被動性的人道救援能量外，更應打造主動性的生態保育與科學研究環境，當能創造各國前來實地探勘、田野調查的誘因，並藉由與他國的實質合作，讓太平島成為國際知名的生態島，實無庸扈從中國的南海軍武大夢。

（作者是台大法律學院國際法教授）

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