南方反思》空洞的口號不如行政效率的提升

多數企業主、投資家並非缺乏投資意願，但國內惡劣的投資環境卻讓他們裹足不前。當他們意欲興辦事業、提出申請時，行政單位反而時常推來推去，不願協助解決問題，不肯承擔責任。而最近因中國大陸經濟狀況的改變，許多台商紛紛撤資回台。但他們只將台灣作為資金暫存之處，並不願意返鄉投資，原因正是如此。

張花冠

昨日（2/22）於民進黨中常會上，針對國發會的報告，我提供了一些建議與看法，媒體亦廣泛報導。不過媒體報導顯然有所失焦，於此我想透過【南方反思】專欄再次強調，空洞的口號不如實際的行政效率！

國際經濟瞬息萬變，區域整合日益萬新，但台灣未來於國際經濟分工體系究竟該扮演什麼樣的角色？而導致現今台灣經濟困境的主因究竟為何？從過去國民黨主政八年期間，台灣經濟成長就不斷遲緩衰退。與此同時，中國大陸與亞洲其他新興國家的快速發展。為何台灣經濟會失去強勁發展動能的因素？關於這點學者們可說是眾說紛紜。

有人說是經濟政策不夠自由化，也有人說是未能跟上世界經濟的潮流。我想強調的是，民間投資的意願一直都在，具有創新想法的人才亦所在多有。但當政府的法令規章多如牛毛，相關投資審查效率呈現牛步化的狀態時，不管是外資還是內資，只要是面對不確定的投資環境，其投資意願必定會大打折扣。

民間投資的意願一直都在，具有創新想法的人才亦所在多有。但當政府的法令規章多如牛毛，相關投資審查效率呈現牛步化的狀態時，不管是外資還是內資，其投資意願必定會大打折扣。（資料照，中央社）

商業投資講究的是迅速便捷

當外在世界經濟不斷變化時，若投資者未能抓住契機，就會喪失獲利機會。不過，牛步化的政府行政效率似乎已是現今阻擾投資意願的主因。舉例來說，當初詹宏志提出電子發票的概念，但為了讓這簡單的理想實現，他與財政部的官僚們就周旋許久。而為了第三方支付的問題，光是開會就開了至少五年。與此同時，嘉義的實際案例也不遑多讓。我們為了開發大埔美精密機械園區，當初為了土地變更問題，就去內政部開了至少七、八次以上的會議。受到大埔事件的壓力，與會的學者委員們更是百般刁難。儘管我們最終克服了一切困難，但對企業經營者而言，光是與公部門打交道的成本就澆熄了他們的投資熱情。

我們的中央部會官員若有機會聆聽產業界的聲音，必定能清楚明瞭：多數企業主、投資家並非缺乏投資意願，但國內惡劣的投資環境卻讓他們裹足不前。當他們意欲興辦事業、提出申請時，行政單位反而時常推來推去，不願協助解決問題，不肯承擔責任。而最近因中國大陸經濟狀況的改變，許多台商紛紛撤資回台。但他們只將台灣作為資金暫存之處，並不願意返鄉投資，原因正是如此。

然而，行政效率低落的問題源於官僚組織自身，反而與執政黨的顏色沒有太大的關係。行政效率低落問題若不改善解決，即便我們有千百個讓人眼睛為之一亮的經濟政策方案，最終還是會被拖累。換言之，我們該解決的是官僚組織的陳年舊痾，空洞的口號不如實際的行政效率的提升。因此，改善投資環境、簡化行政流程、摒除各項法規障礙，才是政府要改善台灣經濟的當務之急。