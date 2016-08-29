南方反思》台灣經濟的困境與挑戰

政府必須擁有前瞻的眼光，鼓勵本土企業勇於面對國際挑戰，同時以全球市場為目標，才能促進台灣經濟體質的轉型。與此同時，過去崩壞的技職教育體系更應積極重建，重新培養符合市場需求的人力資源。

張花冠

毋庸置疑，過去國民黨執政八年所造成的經濟發展停滯、貧富不均、世代不正義與嚴重的相對剝奪感，乃是蔡英文總統所以能順利當選的主因。當然，這也使台灣社會普遍對新政府充滿高度的期待。令人不捨的是，新政府才接任就不斷在處理各項緊急事件，新政也未能好好開展。如今新政府亟欲有所建樹之時，當務之急就必須要解決台灣經濟的困境。

現今台灣經濟的主要困境就表現於缺乏成長動能，而其主要原因則是經濟體質變革轉型太慢所致。 早期的經濟發展乃是透過「圈地」、「築高牆」的方式進行，國家再以維護秩序之名，給予圈內的參與者經營的特許權利。因此在那個年代，壽險業者不能跨足金融業，出版業亦不能隨便參與電視節目製作，「執照」成為各行各業獲利的金鑰。 不過，隨著網路網路的發展，經濟活動範圍的城牆開始不斷被攻破。新時代新經濟的特色在於，能將資源有效匯集的整合者（integrator），才能主導、參與新經濟的變革。不管是Amazon、Facebook，或是阿里巴巴與騰訊，這些公司的特色都是以網路為基礎，再結合社群、通路，甚至是金融。換句話說，他們成功地將傳統經濟的各個領域串流整合，成為新的大型企業。

新時代新經濟的特色在於，能將資源有效匯集的整合者，才能主導、參與新經濟的變革。（圖：網路）

然而，面對新經濟的型態，台灣政府的角色一直曖昧不明。從馬政府時期就口口聲聲要推動新創經濟，但許多部會卻不願撤除舊經濟的城牆。此外，我們對未來經濟模式的概念與想像，更過於貧乏。例如，中國的Wechat早已匯整多個網路平台，透過一支小小的手機，就能即時通訊、可以叫計程車、訂餐、網購，或處理線上金融信貸。但與此同時，我們還有許多官員對電子商務的認識居然還停留在雅虎拍賣的型態。甚至有部分官員認為，台灣的便利商店密度極高，民眾購物極為便利，無須刻意發展電子商務。

此外，由於對世界的變局處於近乎茫然的狀態，面臨問題時，也未能透析病症，更無法找到正確的解方。就以近日許多人討論的出版業蕭條的問題。現今出版業的蕭條，應是社會大眾的閱讀習慣改變所導致。多數人早已習慣透過網路閱讀新聞、吸收資訊，30歲以下的世代更已鮮少有人會閱讀紙本的報紙。因此，拯救國內出版業絕非透過相關政策進行保護，或改變政府的採購模式來維繫其利潤。試問，過去當個人電腦文書處理軟體開始普及、導致許多傳統中文打字行倒閉之時，政府曾出手拯救中文打字業嗎？當數位相機愈加普遍，政府曾出手拯救紛紛倒閉的相片沖洗店嗎？但令人遺憾的是，現今卻有許多人要求政府保護出版業，顯然當前的經濟趨勢背道而馳。

當數位相機愈加普遍，政府曾出手拯救紛紛倒閉的相片沖洗店嗎？（維基共享）

因此，台灣經濟若要脫胎換骨，首先就必須具備與國際接軌、與全球競爭的意識。我們若持續故步自封，只會拉大台灣與世界經濟的差距。 雖然每當遭遇國際競爭時，總有人站在抨擊「新自由主義」的立場，要求政府保護國內產業。而相關人士論辯之時，總愛以歐盟為例，認為政府應該仿效歐盟，走出自己的特色。但此處必須強調的是，歐盟的腹地、總人口與市場，遠遠大於台灣數十倍以上。正因為如此，他們才有談判的籌碼，他們才能苟延抗衡。然而，台灣市場實在太小了，若僅著眼內部市場，只會讓我們的企業越做越小，當然也不可能與國際級的企業抗衡。

職是之故，政府必須擁有前瞻的眼光，鼓勵本土企業勇於面對國際挑戰，同時以全球市場為目標，才能促進台灣經濟體質的轉型。與此同時，過去崩壞的技職教育體系更應積極重建，重新培養符合市場需求的人力資源。 當世界經濟已在歷天翻地覆的變革時，台灣若持續原地踏步，只將身陷難以逆轉的泥淖內。