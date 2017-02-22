伊朗與西亞世界》羅斯福與西亞世界

小羅斯福時期的美國與西亞的關係是歷史重要的轉折點，縱然這樣的轉折不代表羅斯福插足西亞事務的企圖，但往後諸多因素逐漸將美國推入西亞。美國與西亞的關係在羅斯福時期的巨大轉變，其實也是20世紀世界歷史的重大轉變。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

自華盛頓（George Washington）建國以來，美國對於美洲以外的事務就不具特殊興趣，而自門羅總統（James Monroe）之後，更加確立美國孤立於歐亞局勢之外的主流。西亞地區與美國也就沒有密切關係，當然也因為西亞地區早讓歐洲的老牌帝國主義國家給「霸佔」了。即使是背負引發一次大戰罪名的德國，也是在19世紀末才有能力介入西亞地區，但為時不長。至於西亞與美國的恩怨情仇劇碼，大致是在一次大戰之後才開始上演，1933年後，擔任了12年美國總統的小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）是關鍵人物，小羅斯福上台後，才算真正開啟美國稱霸西亞世界的序幕。

由近代西亞歷史來看，多數現存的西亞國家過去都為英國勢力籠罩，尤其是現在的埃及、巴勒斯坦、敘利亞、伊拉克、阿拉伯半島、伊朗。一戰期間，儘管伊朗試圖在一戰期間宣布中立，卻也難以脫離被波及的厄運。英國在戰後藉由國際聯盟（League of Nations）在西亞地區的委任託管，再加上本來埃及、伊朗、阿拉伯半島還在英國勢力範圍之中，使得英國成為西亞世界的唯一霸主。不過，二次大戰爆發之後，英國在歐洲戰場對抗德國受到重挫，其地位漸由美國取代。

小羅斯福上台後，才算真正開啟美國稱霸西亞世界的序幕。（Reference.com）

沙美關係的催化劑：二次大戰

以沙烏地阿拉伯為例，在紹德（Saud）家族建立王國之前，阿拉伯半島仍處於眾大家族各據一方的態勢。英國也介入過阿拉伯家族的紛爭之中，以致於紹德家族在1933年建國沙烏地阿拉伯之後，便試圖找尋機會減輕來自英國的壓力，而二次大戰就是個契機。美國與沙烏地雖無建交，但在開採石油上卻有利權簽署。這使得沙烏地有了建立外交關係的新對象，兩國在1940年建立外交關係。當時小羅斯福尚未決定參戰，但英國因為接受美國的「租借法案」（Lend-Lease Programme）援助，連帶在沙烏地的影響力式微，於是美國在沙烏地的石油企業便少了對手。而美國也就藉由這樣的「機運」，開啟了往後相當密切的沙美關係。儘管至今兩國之間尚有一些爭執，但整體來看關係並不是太差。

二次大戰也是美國成為伊朗盟友的關鍵

原本伊朗國內的發展為英國與蘇俄把持，儘管在戰爭爆發之後，伊朗的巴勒維政府宣布中立，但英蘇兩國仍不願看到伊朗聘用的德國顧問與專家待在境內，遂要求巴勒維將之驅離。禮薩巴勒維不願受英國與蘇聯的擺佈，在堅持不驅離德國顧問與專家的情況之下，於1941年遭到英蘇的軍事侵犯，巴勒維被迫下台、離開伊朗。而接任王位的穆罕默德禮薩（Mohammad Reza）迫於情勢，也就不可能在有任何與德國接近的機會。於是，伊朗將擺脫英蘇壓力的希望寄託在美國身上，試圖拉攏美國來抗衡英蘇。伊朗與美國交換的條件與沙烏地一樣都是石油。英國在伊朗本來佔有相當大的石油利益，伊朗此舉也是為了減低英國的影響力。

穆罕默德禮薩迫於情勢，將擺脫英蘇壓力的希望寄託在美國身上，試圖拉攏美國來抗衡英蘇。交換的條件是石油。伊朗此舉也是為了減低英國的影響力。（iranpoliticsclub.net）

因為石油，小羅斯福同意援助伊朗，並且聲稱「伊朗的防務工作與美國的安全也有相當重要的關係。」 於是，1943年11月底，英、美、蘇三國在伊朗召開德黑蘭會議（Tehran Conference），本來英蘇兩國的表現就像是小狗撒尿佔地盤，畢竟沒多久前他們才佔領伊朗，但羅斯福出現在這場會議中，具有「美國是伊朗新伙伴」的意涵。於是，伊朗原本是二戰的中立國家，在強權的軍事與外交壓力之下成了反德國陣營的成員。伊美的友好關係，一直持續到1979年巴勒維政府覆滅為止。

羅斯福時期的美國，還介入了巴勒斯坦問題

猶太復國主義者（Zionists）在20世紀初藉由英國的力量讓歐洲猶太人大舉移居巴勒斯坦地區，但相對地也擠壓了當地阿拉伯人生存的空間與權益，阿猶之間的衝突反而成為英國的燙手山芋。在1917年英國的《貝爾福宣言》之後，猶太復國主義者獲得強權支持，更加肆無忌憚地進入了巴勒斯坦。當時的英國絕對沒有想到自己並無能力處理往後紛至沓來的阿猶糾紛，即便是以限制猶太人移入數量來緩和阿拉伯人的批判也無濟於事，阿拉伯人不認為英國真有誠意解決問題，猶太人則反過來批判英國沒有誠意協助他們移民。英國在兩面不是人的情況下，只好在1947年將巴勒斯坦這個燙手山芋丟給聯合國。

美國內部原本也有介入巴勒斯坦問題的爭論，然而，猶太復國主義運動於40年代開始在美國發酵，以宣傳、集會、請願等方式，逐漸成為美國各政黨關注的議題，再加上原本移居美國的猶太人口已為數不少，在猶太復國主義浪潮正熾的當口，猶太人在美國總統選舉時竟產生了影響結果的力量。1944年，小羅斯福正值競選連任，若不明顯表態支持猶太復國主義運動，必然招致落選的命運。儘管此時小羅斯福仍試圖消弭阿拉伯國家的不滿，但此際美國的內政與外交決策已經不能不考慮猶太人想法了。

1944年，羅斯福正值競選連任，若不明顯表態支持猶太復國主義運動，必然招致落選的命運。（圖：網路）

1948年猶太復國主義者建國，國名為以色列，以色列建國之際小羅斯福雖已辭世，但美國與以色列的關係比起美國與其他西亞國家已然更加密切。小羅斯福時期的美國在短短十幾年間成為影響西亞局勢的國家，在政治、軍事、經濟及自然資源的發展上，早已讓其他國家無法望其項背。二戰結束後，世界局勢立即進入了美國與蘇聯的冷戰時期，冷戰期間，美國與多數西亞國家的關係較為友好，儘管部份國家與美國漸行漸遠，甚至站到對立面，但卻也沒有因此成為蘇聯的盟友。

小羅斯福時期的美國與西亞的關係是歷史重要的轉折點，縱然這樣的轉折不代表小羅斯福有插足西亞事務的企圖，但往後諸多因素逐漸將美國推入西亞。美國與西亞的關係在小羅斯福時期的巨大轉變，其實也是20世紀世界歷史的重大轉捩點。