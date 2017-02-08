自由開講》童仲彥不夠格當議員

◎劉威良

童仲彥應辭公職，待司法調查

童仲彥身為北巿議員家暴案，社會討論多著重在退黨問題，當初也是他的身份，而讓他的太太選擇隱忍。但重點是，一個嚴重的家暴累犯，打太太打至昏迷，而繼續扯謊，說只是拉扯，這樣的無恥之徒，我們應該信任他，再給他繼續當議員，行使公權力嗎？在此，社會上完全沒有人在乎他選區女性選民的感受。

看來，台灣社會對於一個差點打死人，而公然說謊的議員，是可以容忍的。但本人身為萬華女性選民，在此要嚴厲譴責，拒絕這個無恥之徒。因為，他打人成性，毫無悔意，濫權施壓警局，公然撒謊，完全背棄選民的付託。他退不退出民進黨，我們女選民不在乎。我們在乎的是，他人格破産，應該離職。

一個嚴重的家暴累犯，打太太打至昏迷，而繼續扯謊，我們應該信任他，再給他繼續當議員嗎？（記者謝君臨攝）

一個身負選民寄託的公職人員，一個民意代表，犯下施暴、濫權施壓，公然說謊，而只需道歉了事，那台灣還有是非嗎？如果，他在外面這樣打人，一定會被偵辦，無論他身份如何。而今施暴場地在私人家中，因他是議員，就可以讓社會漠視嗎？（事件暴發後，警局也提出，童仲彥曾施壓警局，不得偵辦。）

一個台北市議員，刻意瘋狂打人致人於昏迷，又強力施壓警長不得偵辦，事件曝光後再公然說謊，毫無悔意。直到事件被舉證，社會譁然，才勉強於十多天後低調承認。如果他是個知恥的人，早在第一時間就該請辭，並向夫人及社會道歉。

台灣婦女，長年以來因為以夫為貴的道德壓力，家醜不外揚，導致命喪家中，時有所聞。而鄰人知事者，也多不願伸張，更別說是地方勢力龐大的議員。但是，家暴不應該被視為私人的事。幾天前，一位父親親手殺了三兒女，也是家暴悲劇。當家中暴力被漠視時，社會大眾，就是暴力的共犯，因為我們沈默，讓施暴者變本加厲。



柯市長說得輕鬆，要把童當病人，希望他［尋求認同］，由市場決定。這種不問是非，是柯P為人垢病最多的地方。今天，如果是柯p女兒被打，他絶對不會說這種話。以一個台北市大家長身份，應該嚴格要求他請辭，否則，柯大市長就是未盡保護市民，當好父母官的責任，而不是在那當大好人。女性巿民，看到父母官原諒，我們當市民的，就該自認倒楣，繼續隱忍嗎？誰替女市民伸張公益？

病人，他當然是性格違常的人。但重點是，法律之前人人平等。自請辭職，接受司法制裁，做心理治療，才能讓人看到他真正悔改的誠意。我們選民根本無需繼續接受一個精神違常者，當我們的民意代表。讓他再當議員，是踐踏民意，讓選民顏面盡失。

（萬華選民）

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