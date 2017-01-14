Outside》「自古以來」的領土主權…也可以成為交易品

你有否想像過，國家領土主權也可以成為交易成品？你知道美國的路易斯安那州、佛羅里達州、德州及加州等等，都是美國跟國外買來的嗎？在現代歷史中，其實有很多領土主權買賣的案例。

BILLY TONG

你有否想像過，領土主權也可以成為交易成品？史丹福大學歷史學系教授柏利斯（Steven Press）在學術網站Aeon.co撰文指，在現代歷史中，其實有很多領土主權買賣的案例。

美國購入阿拉斯加的支票，價值720萬美元。（圖源自於網站）

最著名的例子，是美國立國早期的領土擴張活動。當時的美國政府就像企業一樣，透過兼併和收購，向各國購買土地管轄權。

美國先於1803年從法國購入路易斯安那州。1819年，西班牙決定把佛羅里達州賣給美國。在1845年，美國以總數約750萬美元的債務減免向墨西哥購入德州。1848年，美墨戰爭完結後，美國以約1500萬美元買入加州、新墨西哥州和猶他州。1854年，美國再收購阿利桑那州。1867年，美國從俄羅斯手上買下阿拉斯加，美國的今天國土範圍大致確立起來。

近代一點的例子，包括1898年美西戰爭後，西班牙以2000萬美元將菲律賓、波多黎各、關島售予美國；1917年，美國從丹麥買入維爾京群島。眾多交易中，最惡名昭著的，或者是美國從古巴租借關塔那摩灣，建設軍事基地。

美西戰爭期間的馬尼拉海戰。（圖源自於網站）

這不單是美國獨有的傳統，觀乎上世紀，墨西哥、毛里求斯、尼加拉瓜、巴基斯坦、阿曼、吉布提、埃塞俄比亞、塞舌爾、吉爾吉斯坦、阿富汗、智利和秘魯也曾參與類似的領土交易，很多時與建設海外軍事基地有關。

2011年，中國同意對塔吉克斯坦增加投資，以換取帕米爾山區超過1000平方公里的領土主權，牽涉約5000名居民。

中國同意對塔吉克斯坦增加投資，以換取帕米爾山區超過1000平方公里的領土主權。（圖源自於網站）

較怪異的例子是，比利時國王利奧波德二世曾向比利時和法國出售他的私人領地剛果自由邦部份土地的買賣選擇權。還有，法國要海地償還巨額償務，才承認海地獨立。

柏利斯教授的文章，是要回應特朗普當選後的加州獨立爭議。加州是美國最富裕的州份，假若加州獨立，會成為全球第6大經濟體。所以，部份加州分離主義者有加州人買起加州、獨立建國的構思。柏利斯教授提醒，加州獨立會面對不同的政治、經濟和法律衝擊。而且買賣領土也是非民主的產物。

加洲獨立的海報。（圖源自於網站）

然而，柏利斯教授補充，儘管世界各國、國際組織也有很多防止領土割讓的法律工具，但世界沒有多少規例限制領土主權在市場的營銷買賣──這一市場也曾經在歷史長河中熾熱過。

丹麥把維爾京群島賣給美國。圖源自於網站）

事實上，美國國會和其他世界機構也核准了過往有關主權交易的條約，如《丹麥西印度群島條約》（Treaty of the Danish West Indies），而且牽涉的國家不單美俄中法，也有不少小國，而各國領導人也看來很擁抱主權買賣這東西──當這盤生意對他們有利。

先例太多，除非美國等大國開始為主權買賣設清晰界限，否則對分離主義者來說，主權買賣便像是上了彈的武器。

本文經授權轉載自Outside 「自古以來」的領土主權…也可以成為交易品