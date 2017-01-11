郭老師的跑步教室》運動家風

把跑步當成主要運動需要很有紀律與恆心，兩三天以上沒練習，跑感就消失，下回又要重頭培養跑步韻律，因此日子久了必然養成自律的習慣。另外，運動也會培養勇氣，敢去突破自己，更重要的是會認真去實踐，繁忙的工作之餘，每週實實在在的練習，整個過程就是最佳的身教。

郭豐州／中華民國超級馬拉松跑者協會秘書長

中華傳統文化精神教育歷來注重家風，比如過去常看到一幅著名對聯「忠厚傳家久，詩書繼世長」，說的就是勉勵家中子弟應以耕讀為本、詩禮傳家為家風。家風就是傳統家庭教育，傳承家族的價值觀、倫理觀、道德觀以及實現這些價值觀的基本方法與規矩。

中國家風是通過血緣關係教導子弟的重要路徑，其傳承主要通過每代人的言傳身教，許多家庭教育從一些小事出發，例如看到長輩主動起身迎接，代表長幼有序，有客人來訪應主動打招呼等等，也有很多寫成書籍傳承下來，如《顏氏家訓》、《曾國藩家書》等，教導族中子弟如何與人相處及待人接物的方法。

家風是一種無言的教育，潤物無聲地影響孩子的心靈與行為。每個家長都希望孩子健康成長，但有的家長不知道怎麼教育孩子，面對變動劇烈的社會環境中長大的孩子，尤其是1980年網際網路發明以後出生的「數位原生代」，讓我們這群被歸類為「數位移民」（意指1980年以前出生，移民到現代數位年代來）的家長，常被從小就被電腦養大的孩子弄得哭笑不得，「禮義廉恥」和「修身治國平天下」的日子已然遙遠，我們該傳承什麼價值觀給孩子，才能讓下一代能自立於社會？這可能沒有標準答案，我最近體驗的一個實際案例倒是可以做參考。

把跑步當成主要運動需要很有紀律與恆心，兩三天以上沒練習，跑感就消失，下回又要重頭培養跑步韻律，因此日子久了必然養成自律的習慣。（情境照，AFP）

去年暑期在研究室接到一通電話，一位小姐說她老闆是我寫的跑步書的讀者，贊同我的理念，想請我親自教他老闆跑步。這激起我的好奇心，也不問她的老闆身份，就答應下來。初見面之後，瞭解這位先生面臨的狀況是每回跑到五公里就遇到瓶頸，可是他有目標，預計2個月後跑半馬21公里。隨後的8週裡，我們每週上一次課，有機會一起跑步練習，聊天中知道他有兩個女兒，分別在兩所世界頂尖的學府攻讀學位，這樣我更好奇想知道，在事業上這麼成功的父母親是如何培養出這麼優秀的孩子的呢？

在第一次碰面時我把學習對象做一點體能的分析，瞭解他的身體條件和弱點，再根據他的目標，擬定出個人化的訓練菜單，我每週教他一點跑步相關訓練基礎內容，並且把示範動作拍攝下來，放到Line群組當中，他回去之後，每天認真的複習，於是進步的很快，九月份我帶他練習跑上坡，增強大小腿肌力，十月初，他真的飛到美國波士頓，和女兒一起完成半程馬拉松賽，完成心願與目標。

不過他女兒只用100分鐘就跑完，是屬於快腿族的，另一個女兒暑期剛好回台灣實習，我們上課時有一兩次也會一起跑，也是有運動的習慣，而媽媽因為長年做瑜珈，身體條件很好，已經是教練等級了，一家四口人都長年有規律的運動習慣。

要能把跑步當成主要運動需要很有紀律與恆心，兩三天以上沒練習，跑感就消失，下回又要重頭培養跑步韻律，因此日子久了必然養成自律的習慣。另外，運動也會培養勇氣，敢去突破自己，這位學員原本只有五公里的實力，勇敢的設定高目標，而且更重要的是會認真去實踐，繁忙的工作之餘，每週實實在在的練習，整個過程就是最佳的身教。

新年伊始，今年度跑友們是不是練習時也多把孩子帶在身邊呢？

不是要培養他們成跑步選手，那反而形成壓力，而只是和孩子一起跑一小段，然後多讓他們在場地上自由的玩耍，讓一家人多了共同的話題，與多一些親密的親子時間，孩子耳濡目染，會從你身上學習到的堅毅、勇氣與執行力，若干年後會幫助他們在成長過程克服困境、闖出自己的一片天而卓然自立的，我們在實際例子當中已經觀察到：運動也可以成為家風。