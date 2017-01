紐約地途》是快閃也是內褲派對的紐約地鐵無褲日

新年假期剛結束,在紐約,漫長的冬天才正要開始。開始覺得無聊了嗎?那千萬別錯過在紐約地鐵每年一月第二個週日的「地鐵無褲日」活動。想幹點瘋狂事的人可以加入,至於害羞的人,沒關係,別忘了湊湊熱鬧去。

2002年一月初有一群紐約客似乎不願意面對從感恩節開始到聖誕新年假期的結束,必須面對漫長的冬天才正要開始所帶來的無聊與沮喪,所以決定在人潮熙攘往來的紐約地鐵上來一段自娛娛人的快閃無褲搭地鐵活動。

「四處即興(Improv Everywhere)」的七個男生穿著正常的在同一班地鐵上,連續七站每一站都會有一個人即興站起來面不改色的脫下長褲,只穿著內褲,正常的上衣和鞋襪後在下一站離開列車等候下一班,然後就以這樣的穿著進入地鐵車廂,或站或坐,看書看報或打盹若無其事一般,不去在意其他乘客的打量或指指點點。如果有人問起是怎麼一回事,就一律回答:「啊,早上趕著出門,忘記穿褲子了」等類似說詞。

每年一月的第二個星期天是全球「地鐵無褲日(No Pants Subway Ride)」的日子。(圖:作者提供)

這個每年一月第二個星期天舉辦的「地鐵無褲日」活動,從最早紐約市的七個男生開始到現在已經有全球二十多個國家,五六十個城市參與,光在紐約市近幾年每次都有三四千人以上參加的規模。這樣的無厘頭行為拜現代社群媒體力量之賜演變到現在數千人聲勢浩大的「內褲派對」在紐約其實有蠻兩極化的反應。

從最早七個人參與的快閃活動到現在數千人參加的「地鐵內褲派對」,「地鐵無褲日」也是爭議性很高的活動。(圖:作者提供)

不喜歡這個活動的人只要將穿著內褲和髒亂的紐約地鐵影像做連結無不同聲說「噁」,怎麼能只穿內褲坐在每天成千上萬個屁股做過的地方?更不用說有些位子是遊民把地鐵座位當床睡覺的「寶座」!另外比較屬於保守衛道人士的說法則是這「地鐵無褲日」根本就是城市裡色狼和偷窺狂的吸鐵,因為越來越多男女不是穿著黃埔大內褲還是阿嬷的四角褲,而是那些展露臀部線條,凸顯重要部位的性感內褲。這樣的穿著在大眾捷運上不只不得體,更會引誘犯罪。

不喜歡「地鐵無褲日」活動的人除了覺得有害個人衛生之外也認為是引誘犯罪不雅的行為。(圖:作者提供)

喜歡這活動的人則頗能認同主辦單位「這只是一個很愚蠢的行為,生活上有時候需要一點愚蠢才能更快樂」的觀點,並不介意在這一天做穿內褲搭地鐵的快閃活動。事實上,活動不只是年輕男女參加,也有不少老人還有全家大小一起參與。還有,紐約市是一個能夠滿足人們所有表現慾的城市,對認為自己身材姣好還是主張不論胖瘦,都要愛自己身體的人來說,「地鐵無褲日」是一個公眾舞台可以表現他們自己的身體,不必在乎別人的指點。再來就是喜歡麻豆外拍玩攝影的人了。全世界沒有其他地方或活動可以讓這些按快門的手可以大膽免費的去拍只穿內褲的男男女女,而且還會自動擺出各種撩人姿勢。

「地鐵無褲日」成為朋友間的社交派對和攝影愛好者絕佳的練習場合。(圖:作者提供)

喜歡與否,或許親自參與一次才能感受這活動的精神在哪。

筆者鼓起勇氣參加了2012年的「地鐵無褲日」,從集合到上地鐵,在行駛中的地鐵上脫褲子,只穿著內褲下車在月台上繼續等下一班車,再搭上地鐵經過轉車最後來到終點站聯合廣場,卻才開始一場熱鬧的內褲外拍派對。對於原本就不拘小節的筆者來說是一個很「特別」的經驗。整個過程最難突破心防的關鍵在於在行駛的地鐵上要站起來寬衣解帶的那一時刻。如果同一車廂有不少人一起做或許沒那麼尷尬,但萬一就只有兩三個人在那節車廂,而且距離頗遠,這樣要在一堆陌生人可能還有小朋友面前脫下長褲,只剩內褲真的需要一點傻傻的勇氣。一旦這一步跨出了之後,剩下在地鐵站裡換車走路都是小意思了。況且一路上會遇到越來越多來自不同出發點的參與群眾,氣氛會越來越熱鬧。

在地鐵上陌生人面前脫褲子是活動過程中最需要勇氣的時刻,突破這一關後剩下的都沒什麼了。(圖:作者提供)

因為在搭地鐵過程中參加者被要求不要互相拍照留念,而是要如平日一樣做原本搭地鐵會做的事情,讓其他不知情的民眾或是遊客有更突兀的感受。所以當群眾來到地鐵無褲日的終點「聯合廣場」地鐵站並不是活動就此解散,而是朋友間相互拍照留念的開始,也是許多手拿高端單眼相機的民眾開始忙碌的時刻。明亮的地鐵站頓時成為攝影棚和伸展台,充滿表現慾的人也樂於成為鎂光燈的焦點大方讓陌生人拍照。甚至部分人群乾脆不穿上長褲,繼續到外面的聯合廣場公園和街頭音樂表演者繼續派對。

「地鐵無褲日」最精彩的是在抵達終點後的「內褲派對」,甚至出了地鐵站還是有人在寒冷的一月天只穿內褲與街頭藝人同歡。(圖:作者提供)

創立於紐約的「四處即興(Improv Everywhere)」自稱是一個在公共場所「製造混亂又歡樂景象」的快閃活動組織。在紐約舉辦過許多網路上廣為流傳的快閃活動。年前的聖誕節假日期間他們也在紐約街頭舉辦了「誰來當樂隊指揮」活動,邀請路人來擔任指揮帶領演奏聖誕音樂的樂儀隊遊行於紐約街頭,為紐約增加了不少過節歡樂的氣氛。而在全世界許多城市串聯舉辦的「地鐵無褲日」無疑的是這個組織最成功的「標誌活動」。

「四處即興(Improv Everywhere)」組織一年之中會舉辦多項快閃活動,年底的「誰來當樂隊指揮」非常受紐約客歡迎。(圖:作者提供)

如果問我說會不會再參加「地鐵無褲日」活動,我會回答「Been there, done that. 一次就夠了」。

畢竟從原始的快閃活動演變到現在的「內褲派對」似乎已經偏離活動初衷,不過想做一點瘋狂事情的人,這活動不會讓你失望的。