紐約地途》紐約六座值得造訪的戶外溜冰場

如果夏天到紐約一定要划船、秋天到紐約一定要賞楓，那麼冬天到紐約除了感受聖誕氣氛之外，最重要的就是要去戶外溜冰了。現在的紐約即使冬天公園裡的湖泊結冰，在湖面上溜冰仍然是違法的，但對於觀光客和居民而言，不在戶外溜冰的冬天就不叫冬天了，冬天造訪紐約，記得先練好溜冰技術，然後再到浪漫的戶外溜冰場一顯身手。

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來自亞熱帶的台灣，對於在台灣冰刀溜冰的印象一直停留在台北西門町萬年冰宮七彩閃爍燈光又有點昏暗的場地和手牽著聯誼女生亦步亦趨的畫面。到了紐約，每年十月底開始到隔年三月都有戶外溜冰場可以感受這個城市的冬季風情，就後悔當初怎麼沒有把溜冰技術學好一點。

紐約客在戶外溜冰的歷史可以追溯到十九世紀中。當時曼哈頓的中央公園尚未興建，但是提供紐約市飲用水的蓄水湖（現在中央公園的The Lake）已經存在，冬天湖面結冰時成為紐約客溜冰的熱門景點。那時候相關單位還會特地將蓄水湖的水面調降，讓湖面在零度以下的低溫可以更迅速結冰又能維持較久，好讓紐約客有更長的時間可以從事這冬天的社交活動。二十世紀初布魯克林的展望公園（Prospect Park）的湖泊和威廉斯堡的麥卡倫公園（McCarren Park）的池塘一到冬天也同樣成為當地居民冬季溜冰的勝地。甚至當時布魯克林的公車在得知展望公園湖結冰狀況良好，適合溜冰的時候還會在車頭掛上紅球，讓民眾知道可以前往溜冰。

在結冰的湖上（左：中央公園；右：展望公園）溜冰是一百多年前紐約客熱衷的冬季社交活動。（圖：作者提供）

時間拉回到現在，紐約市現在有將近二十座大大小小室內戶外的溜冰場，提供這裡居民和觀光客冬季休閒健身活動的場所。除非是原來就非常喜歡溜冰這項活動，在紐約的室內場地溜冰總是覺得少了些什麼。更何況如果碰上下雪時在戶外溜冰的那種浪漫景色是在室內場地永遠無法感受到的。

所以就來介紹紐約六個值得造訪的戶外溜冰場。

Wollman Rink

現在的紐約即使冬天公園裡的湖泊結冰，在湖面上溜冰是違法的。中央公園裡取而代之的是1950年紐約慈善家Kate Wollmen捐款興建的Wollmen Rink人造溜冰場。溜冰場靠近中央公園的東南角。佔地三萬三千平方英尺的場地一直是紐約客和觀光客最喜歡的溜冰場，吸引人的原因就是周圍環繞的景色。不論中央公園深秋的楓紅或是下雪時的銀白世界和曼哈頓中城建築的天際線都讓在Wollmen Rink溜冰成為浪漫紐約的一個代名詞。中央公園的Wollmen Rink每年從十月底到四月中開放長達近半年的時間，冬天來紐約而沒有造訪Wollmen Rink就不能說來過中央公園了！

中央公園的Wollman Rink不論是晴天或是下雪都是紐約最受歡迎的戶外溜冰場。（圖：作者提供）

LeFrak Center at Lakeside Brooklyn

才完工開放三年由知名華裔建築師錢以佳（Billie Tsien）和她的夫婿Tod Williams所設計在布魯克林展望公園裡的綜合活動中心LeFrak Center每年從十月底到三月底都是可以溜冰的場地。除了讓一般民眾溜冰，這裡也有一個正常規格的冰上曲棍球場地供社區或學校比賽使用，並且有提供相關課程等。同樣有著公園的美景和新穎的設施，加上入場費便宜許多，LeFrak Center已經成為喜歡溜冰的紐約客的「私藏景點」。

才開放三年的LeFrak Center溜冰場因為設備新穎場地寬敞已經成為紐約客的「私藏」溜冰景點。（圖：作者提供）

Bank of America Winter Village at Bryant Park

另一個在紐約相當受到觀光客歡迎的戶外溜冰場地是在Bryant Park的Winter Village。每年十月底開始整個Bryant Park都會變裝成為一座冬季聖誕村。除了有上百家各式各樣禮品和美食店面外，最吸引人的就是公園裡原本的大草坪變成一座溜冰場。因為美國銀行（Bank of America）的贊助，Bryant Park的溜冰場是免費入場的，只需要付租用冰刀靴子的費用。即使在這裡溜冰的人眾多，基本上只能一直繞圈圈，但周圍的聖誕村和場地旁一棵兩層樓高的聖誕樹都讓在這裡溜冰的人可以感受到滿滿的節慶氣氛。Bryant Park的聖誕村到一月初結束，溜冰場則是開放到三月初。就算沒有了聖誕樹和聖誕村，在曼哈頓鋼筋水泥叢林中悠哉的溜冰也會是一個很特別的體驗。

Bryant Park的溜冰場無需門票，又在曼哈頓中城，每年吸引無數遊客和當地居民來溜冰享受冬季風情。（圖：作者提供）

The Rink at Brookfield Place

在哈德遜河畔原本為Winter Garden的Brookfield Place這幾年已經成為曼哈頓下城頂級的購物中心，新世貿中心交通轉運站開放讓民眾到這曼哈頓西南角的商圈更為方便。去年起就在Winter Garden玻璃屋外面從十一月中到三月間也搭建起一座規模較小的溜冰場。在這裡溜冰欣賞到的是世界財經中心大樓群的建築和哈德遜河河景，傍晚夕陽西下的景色也讓在這裡溜冰更有浪漫氣氛。溜完冰在Brookfield Place裡的Hudson Eats美食廣場用餐，逛逛Le District法國超市或其他精品店都是吸引民眾來此溜冰的誘因。

Brookfield Place的戶外溜冰場可以欣賞哈德遜河河景，又有精品店美食廣場，是想體驗在紐約戶外溜冰的新選擇。（圖：作者提供）

The Standard Ice Rink

在高線公園（The High Line Park）下的The Standard Hotel自從開始營業以來一直是曼哈頓最時尚的肉品包裝區（Meat Packing District）的地標。飯店的屋頂酒吧每到週末更是俊男美女大排長龍，一位難求。不過想要有個浪漫的邂逅其實在飯店前廣場的溜冰場溜冰也是一個很不錯的選擇。而且這裡平常開放到午夜，星期五六更是營業到凌晨一點，是遊客走完高線公園或是在附近用餐完續攤的好活動。

雖然場地不大， The Standard Hotel外的溜冰場提供了紐約客在時尚肉品包裝區週末夜生活一個另類活動。（圖：作者提供）

Ice Rink at Rockerfeller Center

提到在紐約市溜冰，幾乎所有人都會馬上聯想到的地方就是洛克菲勒中心的溜冰場了。不過十二月的假日期間來這裡溜冰的觀光客實在太多，在紐約最有名的聖誕樹下，七十層大樓廣場的雕像噴水池前溜冰的確是一個讓人難忘的經驗。常常可以看到熱戀中的情侶在這裡溜冰時向對方求婚的畫面。即使費用昂貴，等待時間長，來這裡溜冰的遊客還是絡繹不絕。或許如果我自己也是遊客，剛好在聖誕節期間來紐約旅行，也會做出同樣的事情吧。如果不在乎有沒有聖誕樹，避開十二月這一整個月，來洛克菲勒中心溜冰應該就不會等太久了。

洛克菲勒中心的溜冰場有紐約最高聖誕樹的加持，每年冬天是觀光客最想來體驗的一個景點。（圖：作者提供）

這六個溜冰場各有特色，許多更是開放到三月以後，夏天來紐約旅行可以去划船，冬天來紐約就找個地方溜冰吧！