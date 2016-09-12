自由開講》做生意就像在選舉

◎林宏燦

「和外國人做生意就跟在國內選舉很像」，這是我參加本月上旬在東京舉辦的「外食產業展」的心得。

日本是許多台灣業者所追求的市場，特別是日本已經進入2020東京奧運的準備階段，到時候將會有成千上萬的觀光客進入日本，對於食材的需求量勢必會大增，許多台灣的業者就是看中這一點，除了積極獲取各項國際認證，也開始準備在各種展覽會場露臉曝光。

但是，要進入其他國家的市場，這樣就夠了嗎？

我在2014年曾經「放下鋤頭、投身選舉」，一個毫無身家的素人就這樣跳入了基層選舉之中。當時，我平常的活動就是田裡和家裡，連鄰居我都不知道是哪些人，選舉所要的名聲、人際關係可說是真正的從零開始。

投票前六個月開始，我開始拜訪鄰居，開始拜訪鄰居的鄰居，拜訪鄰居的朋友，拜訪鄰居的朋友的鄰居，拜訪鄰居的朋友的鄰居的鄰居，從一戶，一排房子，一條街到一個里，後來遇到許多願意提供協助與資源的新朋友，也讓很多人知道有這麼一個年輕人的存在。

選舉，不是投票前或投票前幾天才開始，投票半年前就開始，投票前一年就開始，更甚者，早在四年前就已經開始佈樁。（圖：作者提供）

選舉，不是投票前或投票前幾天才開始，投票半年前就開始，投票前一年就開始，更甚者，早在四年前就已經開始佈樁。在造勢晚會、車隊掃街之前，你本來就該盡可能地去握到選區內每一位民眾的手，沒資源的更是要靠著雙腳去走訪每一戶人家。

選舉，絕不是靠著選舉公報的政見欄就可以拉到票。做生意，特別是跨國進出口，更無法靠著「誠懇」兩個字就有辦法踏入他國的市場。

在出國參展、商拓之前，我們對該國的市場是否有一定程度的了解？對該國消費者的需求是否做過了功課？飲食、風味方面是有些禁忌？再者，我們對不同地區的不同供應鏈情況是否有所掌握了？這些情報，才是能在商場上有所進展的資訊。

倘若台灣的經貿代表處或是國內的學術單位無法彙整這些商情，那是否也該求助台灣商會或是台灣僑胞？官方人員辛辛苦苦帶了自家的業者出門，結果是對該地市場的資訊不足，業者們的商務拓展也不順利，那又何必勞師動眾奔走數千公里？

你以為政見欄上寫著「我很誠懇」，就有人要把票投給你嗎？別鬧啦！積極地營造自己的形象，做好該有的產業前瞻和基礎建設，認真地去走訪各地，聽取不同消費市場的需求，這才是讓台灣農漁牧產品走得出去的關鍵所在。

（公務員）

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