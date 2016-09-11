自由開講》不賺錢的日本一條龍企業

◎蔡岳熹

和台灣一樣，日本也有不少中資的一條龍企業。在這眾多的一條龍企業中，又以Laox這間老牌的電器量販連鎖最為出名。Laox自從在2009年成為中資企業後，隨著中國爆買觀光客的增加，營業額也成等比級數成長，光是2015上半年，就較去年同期的營業額增加2.2倍，來到451億日圓。

可惜好景不常，進入2016年後，Laox的營業額開始出現衰退，2016年上半年的營業額剩下350億日圓，公司的整體收益甚至出現由黑轉紅的虧損現象。

中客來台縮減，不少旅遊業者都表示生意受到影響。（記者劉濱銓攝）

Laox的虧損當然與中國爆買客的減少有關。日本和中國之間沒有什麼92共識的矛盾，爆買潮的消退主要來自兩點原因。第一項原因是中國關稅的調高，中國當局為了抑制貨幣外流，所以對於化妝品、酒類、電器、手錶等爆買客最喜歡購買的商品課徵更高的稅金，其中手錶的關稅漲幅，更是高達百分之百的程度。

另一項原因則是觀光團的減少。旅遊日本的中國人，近年來已經漸漸從團體旅遊轉向個人自由行。自由行的觀光客重觀光品質而輕購物行程，所以自然不會出現爆買的行為。

Laox這家一條龍企業雖然出現虧損現象，但他們並沒有上街遊行，或是要求日本政府將釣魚台割讓給中國。Laox的負責人羅怡文表示，往後公司仍將繼續增資，一方面將電器行改成綜合免稅商品店，一方面加強對於自由行觀光客的行銷工作。

（醫師）

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