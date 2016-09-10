透視北京》912旅遊業者上街頭，還是多想想

中客來台八年，但基隆市、宜蘭縣、台南市、嘉義市、彰化縣、雲林縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、澎湖縣都沒太多中客，相關旅遊業者也沒賺到中客錢，所以他們現在也不受到中客減少的影響。如今，這些當初沒上街頭向政府要中客的業者，看著荷包滿滿而之前經營中客生意的業者要上凱道向政府討生計，不知作何感想？

范世平／台灣師範大學政治學研究所教授

903軍公教遊行剛結束，旅遊業者也要在12日上街，要求政府正視陸客減少問題，但結果恐怕會像903一樣，難獲社會主流民意支持。25萬軍公教上街頭固然壯觀，但與沒有優渥退休金而希望改革的非軍公教相比，與蔡英文689萬得票相比，仍是少數；而這些軍公教護的是自己的荷包，是私利而非公益；加上又是既得利益者，而非社會弱勢，自然正當性不足；而當國民黨加入遊行後，整個活動走味，變成藍綠對決，使得小英的支持者重新凝聚，更力挺年金改革。根據《今週刊》最新的民調，在903大遊行後，有75.3%的受訪者支持年金改革，如此小英的改革之路當然就更義無反顧了。

業者上街頭能獲社會共鳴？

如今，這些912要上街頭的旅遊業者也缺乏正當性。我應該算是台灣最早研究陸客的學者，一路看著陸客從無到有，又從多到少，但我不贊同這些業者上街頭。當這些業者志得意滿的大賺人民幣時，每天與國家旅遊局與各地方旅遊局的官員把酒言歡，將他們奉為上賓；整日與大陸旅行社業者杯觥交錯。如今，沒生意做了，門可羅雀了，就出來要蔡英文政府負責，這合理嗎？

此外，中客來台的利益長期被少數業者所壟斷，不是多數業者受惠；而這些大老闆有把利潤分給員工嗎？為何旅遊業基層員工這幾年的薪資沒有提升？永遠是低薪一族？至於民眾更對中客來台無感，因為並未因此獲得好處，反而認為中客帶來的是吵雜、混亂、擁擠。

陸客來台的利益長期被少數業者所壟斷，不是多數業者受惠；至於民眾更對陸客來台無感，因為並未因此獲得好處，反而認為陸客帶來的是吵雜、混亂、擁擠。（記者簡榮豐攝）

事實上，中客來台八年，但基隆市、宜蘭縣、台南市、嘉義市、彰化縣、雲林縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、澎湖縣都沒太多中客，相關旅遊業者也沒賺到中客錢，但他們當初有上街頭要政府安排中客嗎？沒有，所以他們現在也不受到中客減少的影響。如今，這些當初沒上街頭向政府要中客的業者，看著荷包滿滿而之前經營中客生意的業者要上凱道向政府討生計，不知作何感想？

張雅俐上街頭有道理嗎？

這次912大遊行，是由11個旅遊相關產業公會組成的「百萬觀光產業自救會」推動，他們7日召開記者會，訴求是「要生存、有工作、能溫飽」。在記者會上有一個人慷慨陳詞，說中客在台每年創造2000億元產值，造就上萬個就業機會，現在不僅剩1、2成客源，恐影響十萬家庭生計，她是「中華觀光精品產業協會理事長」張雅琍。

張雅琍，何許人也？

「719火燒車事件」造成26名中客死亡，台灣接待社的「鉅龍旅行社」，與釀禍遊覽車所屬的「紅珊瑚運通有限公司」，公司登記地址一樣，2公司的負責人薄文甫為「寶得利購物站」的前10大股東。而「寶得利購物站」董事長就是積極推動「解禁以佣金補團費」的「中華觀光精品產業協會」理事長張雅琍。她不但被稱為「購物站天后」，年收入23.4億，還曾被查到贈送基隆市前市長黃景泰政治獻金500萬；因她是廈門陸配，與中國黨政界、旅遊界的關係也密切。張雅琍是不是陸配，不是重點，但她就是中客「一條龍」的鼻祖。719事件，她沒吭半句話，現在倒要政府出面解決中客不足的問題，有道理嗎？

「719火燒車事件」台灣接待社的「鉅龍旅行社」，與釀禍遊覽車所屬的「紅珊瑚運通有限公司」2公司的負責人薄文甫為「寶得利購物站」的前10大股東。而「寶得利購物站」董事長就是「中華觀光精品產業協會」理事長張雅琍。（資料照，羅沛德攝）

台灣旅遊業者真的缺乏判斷能力？

2014年太陽花學運發生後，台灣社會瀰漫著反中氛圍；當年年底的九合一地方選舉國民黨慘敗，這就是兩岸關係將逐漸趨緩的警訊。而各項民調都顯示，蔡英文當選總統的機率不斷增加，而她又始終沒支持過九二共識，因此若當選後中客未來勢必減少。其實在選前，這種傳言就不斷從對岸傳來。但業著卻還增加投資，難道沒有任何警覺？

為何參加遊行人數這麼少？

誠如前述，業者都說中客不來年產值會蒸發近2000億，不少人被裁員而影響數十萬家庭，但主辦單位卻預估只有2萬人上街頭，難道錢都被少數「一條龍」業者賺走了？如果25萬軍公教上街頭都難獲社會認同，更遑論只有2萬人的遊行。

業者都說陸客不來年產值會蒸發近2000億，不少人被裁員而影響數十萬家庭，但主辦單位卻預估只有2萬人上街頭，難道錢都被少數「一條龍」業者賺走了？（記者甘芝萁攝）

「一條龍」加「低價團」造成陸客品質低落

9月9日有一個中國山西來台的24人旅遊團在花蓮集體脫隊，事後才知道他們自行搭台鐵回到台北。中客表示，脫團是因不願配合導遊安排的珠寶購物行程。

中客始終充斥著「低價團」，一般團費大約人民幣3000元，約台幣15000元左右，有的還更低，這個費用根本只夠勉強負擔機票與最低水平的食宿。

業者為了增加收益，必須「開源」，故仰賴中客的購物績效，以佣金來彌補低團費之獲利不足。因此旅行社要求導遊除行程必須走完外，購物站一定要進，而且要有充裕時間。在此情況下，既要趕行程又要花時間購物，使得遊覽車司機疲於奔命，車輛也過於耗損。如此，在司機與遊覽車狀況都不優的情況下，自然車禍頻頻發生。

所謂「一條龍」是指中國旅遊業者為分食出境旅遊的龐大市場，就在許多國家投資相關行業，這種情形以東南亞最普遍，使得中客在中國的旅行社報名後，到了目的地包括接待的旅行社與導遊、搭乘的遊覽車、住宿的飯店、用餐的餐廳、購物的商場等，都是中國旅遊業者在當地投資的產業。這種模式，能使中國業者的獲利增加，卻壓縮了國外當地旅遊業者的獲利，因為利潤全被大陸業者所壟斷。到最後，中客到某國旅遊，看似人數驚人，但對於當地的實際經濟幫助卻相當有限。

業者為了增加收益，必須「開源」，故仰賴中客的購物績效，以佣金來彌補低團費之獲利不足。因此旅行社要求導遊除行程必須走完外，購物站一定要進。圖為中國旅遊團行程太過集中，導致每天上午花蓮站月台塞滿中客團。（資料照，記者王錦義攝）

目前中客來台也無法避免「一條龍」，由於中客的費用壓到極低，台灣業者在無利可圖的情況下紛紛退出此一市場，目前存活的台灣接待社背後大多是「港資」，表面上負責人與員工是台灣人，但其實老闆是香港人，甚至是中資在掌控，這是業者「不能說的秘密」。8月24日一家專做陸客團生意的「創世紀國際旅行社」宣布倒閉，老闆就是香港人，結果跑回香港卻債留台灣。

而這些旅行社又開始投資購物站、飯店、餐廳、遊覽車，或者相互持股，成為一種「寡占市場」的「利益共同體」。

當然，「一條龍」不是罪過，但若與「低價團」結合操作，就能提供「低價陸客團」有利而方便的操作空間。如果不是「一條龍」，旅行社、購物店、飯店、餐廳、遊覽車各自獨立，會產生彼此「制約」、「監督」的效果，若要大家協同一致必須耗費極大的「交易成本」。但如果是「一條龍」，各旅遊產業都是同一老闆，同一目標，要操作「低價陸客團」就輕而易舉，還能互通有無、相互支援，外界也很拿察覺這些內幕。

結語

危機就是轉機，長痛不如短痛，中客來台市場早已為人所垢病，即便中客不減，如此操作模式也必然意外叢生，利益也更被少數人壟斷，台灣的獲利空間遭到壓縮。台灣業者應該藉此機會好好深思中客來台的問題，進行市場分散。未來，在發展其他客源市場時，切莫重蹈中客的覆轍。