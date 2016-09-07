自由開講》台灣應反轉中客觀光的短有長空思維

◎林子堯

台灣開放中客來台的這幾年，舊政府放任品質過低、旅客安全品質堪慮及一條龍等問題原地踏步，不求改革，只祈禱中客永遠源源不絕，抱持這種短有長空的思考邏輯，只會步上當年西進中國投資的後塵，終將被市場淘汰。

過去，台灣曾因本土勞工薪資上漲，成本升高等問題，不願提升自身的產品品質與技術實力，反而選擇西進中國，尋找更低廉的土地與人事成本，等到中國勞工薪資及土地成本也開始成長，關鍵技術紛紛被學走時，迎面而來的，就是台灣廠商被中國市場淘汰的危機。

同樣的，台灣目前的旅行業者，也面臨許多低價、低品質、安全性堪慮的問題，若不願解決這些問題，仍堅信中客一定會來，中國人就是好賺、好哄，那終有一日條件更好的陸客會不再來台旅遊，因為他們看破台灣劣質觀光業者的手腳，一如過去的西進產業般遭到重創。

中客減少，或許不光是政治因素，台灣日漸低落的觀光品質也該負起部分責任。（資料照，記者蔡宗憲攝）

與其坐以待斃，倒不如早日提升台灣的觀光品質，建立安全可靠品牌價值。台灣曾被認為最美麗的風景是人，就應該讓在台灣的旅行有「人」的味道。在今年國際評比上，台灣在人民素質、醫療環境、美食等項目都名列前茅。軟實力上，台灣優越的條件才是吸引更多觀光客的焦點。

然而，一條龍的旅遊方式，只有不斷趕時間及指定購物的低品質行程，只有「錢」的味道，除了在陸客間口碑不佳外，更有損台灣在國際間的觀光形象。

因此，台灣實在沒必要繼續依賴舊有的經營方式，操短線只是飲鴆止渴，早晚將面臨過去台灣西進所面臨的困境。

提早轉型提升，才是台灣觀光業的百年大計。

（台大國發所兩岸組碩士生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com