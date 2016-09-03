自由開講》批評觀光只看中客不看整體，有何居心？

◎李柏翰

從520以來，「中國觀光客」來台人數減少，部分有心人士逮到機會趁勢批評，「蔡政府執政不力，百業蕭條，搞得一堆人都想上街抗議」，更有網友認為政府放任產業衰退，認為這樣的政府「根本沒資格執政」，但是中國觀光客不來又怎能與政府施政不力畫上等號?



持這類論調者，其實就是預設了「中國觀光客不來，台灣就沒有其他的觀光客了」，但數據表明，以今年來說的一月到七月「中國觀光客」約莫三成，其他國家諸如日本、韓國也分別佔了16%及8%，會想要來欣賞台灣之美的國家從來不是只有中國，而台灣的美，更不該只讓中國看見。

中國客對台灣的貢獻，在「中資一條龍」的連鎖中，無法轉換為實際上的貢獻，其實只是舊政府自我安慰、乃至自我吹捧的報表而已。（資料照，記者簡榮豐攝）



過去八年馬政府，和中國幾乎「形影不離」，無論是在政策的制定、或是宣導文宣，往往營造一種錯覺，所謂「其他國家」的觀光客就是「中國觀光客」，因此中國人變少了，對社會而言好像就是「百業蕭條」，但現實卻比這種政治廣告的視野更加開闊。



相反的，以去年的七月和今年的數據相比，其他各國來台觀光的旅客均呈現正成長，其中以韓國成長29.01%最高，日本（17.46%）及馬來西亞（8.01%）則依序分占為第2、3位。扣掉中國觀光客減少的部份，整體觀光客的成長率仍有13%左右，政府施政不力？錯，是這些批判太刻意！



中國客對台灣的貢獻，在「中資一條龍」的連鎖中，很大的一部份僅有「數據上」的積累，但無法轉換為實際上的貢獻，講白了，只是舊政府自我安慰、乃至自我吹捧的報表而已。



中國政府藉限制中客來台欲「處罰」台灣，反而弄巧成拙使得「中客」的背後的問題提早浮上台面，讓大台灣民眾提前正視中國觀光客所帶來觀光效益是「假資料」的事實。



評論政府有沒有做事的標準，不應該只是一種「神聖、豪無理由」的一種想像，應以更科學，理性方式做為評斷的標準，將這種「只有感性」的判準請下神壇，用理性的方式除魅。

（輔仁大學法律研究所研究生）

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