THE GOOD OLD TIMES》戀愛：漫長的等待

這真是一篇充滿了「密碼」的文章，就像那個使用BB CALL的年代，永遠要猜測小小窗框的螢幕上出現的一串數字，是什麼意思？那時的愛情不只是漫長等待，還有愉快的解謎過程，太過便利的溝通，是否反倒消滅了迂迴和試探的美？不知道。可以確定的是，少了已讀功能，真是少了很多煎熬的過程。

張國立

三年十七班的惠惠瘋狂迷戀七班的阿文，她不顧從一樓到三樓幾百個男生的口哨聲，在七班門口問我：

「阿文在不在？」

我回頭對教室喊：「阿文，惠惠找你。」

阿文和阿貢他們賭四色牌，賭到汗衫都脫了，滿頭大汗回一句：

「跟她說，我操，阿貢你他媽的作弊。跟她說，晚上九點十五分我撇順風去她家。」

我轉頭對惠惠說：「他說撇順風給妳。」

「叫他出來一下。」

我再喊：「馬滴阿文，惠惠叫你出來。」

阿文已經一腳踩在椅子，兩眼發出紅光盯手中的牌：「沒看到我在忙啊，叫她招子放亮點。操操操，不可能，阿貢，你要是沒作弊，老子頭給你。」

阿貢雲淡風清：「不要你的臭頭，要你的新台幣。」

阿文已經和阿貢扭打在地上。

我不能不對惠惠說：「阿文說他忙，不信你自己看。」

惠惠舉起手裡的便當盒：「能不能交給他？還有，他說的順風是什麼意思？」

「撇順風呀，就是他打電話給妳。招子嘛，叫你眼睛放亮點。」

「好，你跟他說，我等他──等他的順風。」

惠惠走了，大胖分開阿貢和阿文：「幹嘛幹嘛，不過幾塊錢，同班同學打成這樣。」

當年阿文「撇順風」給惠惠的電話機，不曉得是不是這種撥一個鍵還要等撥盤慢慢轉回來的電話？轉錯一個數字，真的會崩潰啊！（圖：網路）

當然，阿文和阿貢抓起傾倒的桌椅繼續罵，也繼續數手裡的牌，我站在門口吃惠惠為阿文做的愛心便當，什麼都好，就是荷包蛋怎麼忘記灑幾滴醬油。

可以猜想，惠惠等一晚上的順風，阿文可能直到半夜才爬水管敲她房間的窗戶：你中午找我什麼事？更可能敲到十三班短裙的窗。沒辦法，誰都哈短裙白襪子上面那截白晰晰、肉乎乎的小腿。

我家沒電話，老天，那個時代電話普及率沒多高，任何人找我，得打到顧媽媽家，顧媽媽站在院子大叫：

「張媽媽，你兒子的電話，女生打的。」

然後我媽會問，哪個女生找你？

我姊會說：又哪個女生瞎了眼！

沈伯伯會說：小猢猻，有女朋友啦？

巷尾的莉莉會在上學途中用哀怨的口氣攔住我：誰打電話給你？

不能用電話，我寫信，一封接一封透過惠惠轉給十五班的捲毛，你們不知道，捲毛天生自然捲，她喜歡在鬢邊夾一枚有朵小花的髮夾，還有，還有一對晃得男生眼花的大福壽——

福壽？

咪咪啦。

把便當盒和信交給惠惠，她沒問信的事，只問便當盒：

「他都吃完囉？有沒有說什麼？」

「好吃，不過下次荷包蛋要灑幾滴醬油。」

相較於一堆被時代逼著進化，甚到就掉出眾人生活之外的物品，便當盒倒是總維持這經典造型，以不變應萬變……（圖：網路）

捲毛沒回信，星期天我照樣坐在西門町大世界戲院前等，等得海枯石爛，被阿文逮到：

「走，打賓果去。」

賓果是種彈珠台子，一旦五星連線，能混個十幾包菸。阿文兩手握住賓果台子兩邊，用細膩與溫柔搖動檯子，設法讓彈珠滾進他要的洞裡。

「沒等到捲毛？」他說：「沒關係，等下請你吃甜不辣。」

於是突然間捲毛和甜不辣間畫了等號：對捲毛的單相思＝阿文請吃的甜不辣，或者，捲毛無情的爽約＝阿文的同情心。

阿文搖得太大力，機器停了。等於，我沒有甜不辣吃了。

沒捲毛，我回頭找巷尾的莉莉，其實不用找，我在里長辦公室前的黑板角落寫：station。嘿嘿，洋文。我媽看不懂，顧媽媽看不懂，沈伯伯看不懂，莉莉看得懂，她每天經過那裡，她瞭station。

莉莉會在星期天上午跟她老爸老媽說去圖書館，提幾本書搭十號公車去台北火車站，站東側出口旁也有塊黑板，寫了一大堆留言，她找得到我的筆跡：

九點半，對面綠灣。

沒多久，她走進綠灣，見到我咬著檸檬汁的吸管。她說：

「找我幹嘛？」

「沒事，要不要去圖書館？」

整個下午我趴在圖書館桌上睡得昏天黑地，幾個月後莉莉考進很遠很遠的靜宜，我則走進南陽街的補習班。

戀愛是樁漫長等待的遊戲，漫長到男生蒼老、女生憂鬱。

幸好ＢＢ扣拯救了若干蒼老與憂鬱。

BB CALL在台一度達到四百萬多萬用戶，卻又在短短幾年間完全被手機取代，成為時代的眼淚。

ＢＢ扣是史上最偉大的發明，我按了幾個數字傳給Eva：20999。她回了：1487。我不甘心，再傳：3406。沒幾秒，她回：865。

算了，Eva大姨媽來。

轉扣Joey：77998。一個多小時之後，她回：74。我再傳：560。她仍回：74。

女人都怎麼了？騎著野狼在台北兜，終於ＢＢ扣主動響起：4457。總算有件好事，客戶有貨讓我出——忘記說，我是空運公司的業務，一個月得拉到三千公斤的貨才有基本獎金。

先顧公事。

從南京東路的客戶公司出來，我再扣：5201314。這次回得很快：77543。咦，怎麼回事？再看號碼——靠，傳錯人，傳給老姊了。

同為通訊器材，BB CALL的用法和手機完全不同，透過諧音數字來表白心意，現在看起來很老套，在當時可是超酷炫～（這個詞更老套！）

愛情，依舊是樁漫長的等待。