THE GOOD OLD TIMES》鉛筆、粉筆的戰爭歲月

筆，小小一個東西，不稀奇、（多半）不起眼，卻能在狂潮般的電子時代完全不受動搖地撐了過來，真是厲害！來看看「筆」是如何在作家張國立的身上發生作用，變成一則回頭看才好笑的故事。

張國立

第一支鉛筆「繼承」自老姊，我媽要她挑兩支給我，嘿嘿，老姊挑了幾乎被她寫完僅剩短短一截的應付了事。做為心肝寶貝兒子，別的本事沒有，哭和鬧，天下第一。

重新分到百分百virgin的利百代黃色鉛筆，不過，我怎麼削都醜不拉嘰，看看老姊鉛筆盒，哇哩咧，七八支削得漂亮、鋒利，她為什麼不替我削？沒關係，再哭再鬧，老姊火了，捧著鉛筆盒抵死不肯割地賠款，老媽只好幫我削。真是辛苦她，哎，養兒子，坦白說，用處不大，害處無窮無盡。

利百代黃色鉛筆可說是鉛筆界的經典款，相當於作家界的海明威，音樂界的貝多芬啊！（圖：網路）

有了鉛筆還得有橡皮，再跟老姐盧，她夠狠，說我寫的字跟螞蟻走路差不多，一傢伙全把我寫的字擦光。這還得了，好不容易才寫出這幾個注音符號打算跟老媽請賞，她這是屠殺殆盡，冷血無情。

從此之後，我和她的文具分家，誰也別沾誰的。

看著一整盒新鉛筆、新橡皮、新削鉛筆機，忽然覺得自己長大了，尤其對長得像老媽縫衣服用的頂針模樣的削鉛筆機愛不釋手，毫不猶豫，把十二支鉛筆全削了，其中當然失敗率甚高，一支被我削得只剩三分之一。老媽見到，頓時惡從膽邊生，狠狠揍我一頓，說我浪費。

其實已有不少削鉛筆機工廠選擇停產，這項和鉛筆共榮共存的產品，也逐漸迎來了自己的黃昏。（圖：網路）

那個時代沒家暴這套，老媽打兒子，如雷公打樹似地理所當然，可能因此我有了「削鉛筆恐懼症」，自己不削，非老媽代削。

我想張老媽後來老說我是「討債鬼」，和她心不甘情不願替我削鉛筆有關。

幸好進了國中，不知哪個天才發明免削鉛筆，就是空心筆桿內裝了十來個小筆頭，有點類似如今戰機對地攻擊時使用的子母彈，寫禿一個筆頭，換下一個。

這筆很經典啊！但有人知道他有兩個很幽默的名字嗎？分別是「下蛋筆」和「導彈筆」。（圖：網路）

問題照樣沒解決，老媽困惑地問我，為什麼才買一天的免削鉛筆，竟個個筆頭都禿了？

她當然不知道那時候流行玩紙上射擊遊戲，食指頂住筆尾，在紙面往前一滑，和大炮發射一樣。若筆頭尖的，既劃破紙張，也滑不順。我利用下課時間把每個筆頭全磨禿，這樣戰鬥力大增。

和鉛筆相對應的是粉筆，學生用鉛筆，老師用粉筆。寫粉筆字要大氣，是門學問，可惜沒列入書法範圍，要不然我應該能和張大千比比，嗯，叫張大萬吧。

粉筆功能遠強過鉛筆，國中時在教室外的水泥地畫「奪寶」的圖，雙方根據中央分隔線展開奪寶，若有人越線則算輸。所以一旦被對方逮住，隊友得盡全力營救，只見敵方抓我的衣袖，己方扯住我的褲腿，經常整個袖子被扯掉。

筆的多用途（？）大概可以讓它再撐一百年也不會被取代。

老師見學生玩如此野蠻的遊戲，氣得下令班長看好粉筆。我們的班長目鏡呀，下課時兩手捧住所有粉筆，連廁所也不敢上。

射粉筆就屬於老師專利的遊戲了，國中教數學的三角頭最準，號稱「江湖第一神彈」，他能邊講課、邊看課本，邊順手射出粉筆。

三角頭上課極端驚悚，他先將好好的粉筆折斷成好幾截，每截大約拇指的半節，射出去時能閃過擋在瞌睡蟲面前的課本，直接命中額頭。每次上完他的課，大家憑臉上、制服上的粉筆印，計算睡眠的次數。

其實粉筆不只能用來做武器或玩遊戲，比方說日本舉辦讓學生利用粉筆作畫的「黑板藝術甲子園大賽」，就徵得不少驚人的佳作。（kokubanart.nichigaku.co.jp）

（來看看粉筆是怎麼鬼斧神工般做出驚人黑板畫的）

有回大頭在最恰當的時候驚醒，用課本擋住來襲的飛彈，三角頭火氣更大，一口氣連射十餘枚，大頭居然一一擋掉。歷史上稱之為「二年十四班爆彈事件」，大頭終究被擊中，而且慘的是被三角頭最後一擊的板擦打個正著。

那也是個無所謂體罰的蠻荒時代，放學後十多個中彈的同學，舉著椅子在操場蛙跳，校長經過還問：

「哪班的學生？太不像話。」

你們看，校長不問「哪個老師」，問「哪班學生」，未審先定罪，岳飛便這麼壯烈犧牲於風波亭。

利百代從1948年就算起家，發展出小天使鉛筆、全黃筆身的六角鉛筆，都是台灣一代人的重要回憶。

高中時鉛筆再進化到「自動鉛筆」，將筆心裝進筆桿，按出筆心寫字。老師的粉筆也進化至五彩組合，有紅的、藍的、黃的、綠的，只見地理仙上課，一手抓五支不同顏色的粉筆，把黑板畫得有如小甜甜的卡通。

品牌發展到極致，LOGO本身就成為流行符碼。看看專出文具的蜻蜓牌，拿自己的黑白藍經典三色來做筆身，多麼美！

（s.yimg.com/hg/pimg2/ff/cb/p016656457006-item-7400xf2x0400x0385-m.jpg）

地理仙的人好，不過照射粉筆，準度不比三角頭差。我一度懷疑師大是不是設了堂起碼兩學分射粉筆的課，否則為何每個老師都有這手功夫？

高中最棒的不再是鉛筆，凡自動的，挺乏味，我們進入鋼筆時代，沒有支派克鋼筆簡直遜到斃。派克墨水有黑、紅、藍、藍黑四種，我們喜歡藍黑的，寫出的字比較有氣魄。

鋼筆最大問題在於漏水，如果不用派克的，又常把鋼筆插在胸前的口袋，萬一漏水，必留下如夢遺之後床單上相同印記的墨水印。教官檢查制服要求嚴格，唯獨不挑剔墨水印的汙點，我想大人可能認定有墨水印的同學一定用功？

從那時起，我愛上鋼筆，可能和它的儀式有關，得扭開後半截鋼筆蓋，吸墨水，擦乾逸出墨水的痕跡，然後試寫，覺得滿意，儀式才結束，不像原子筆，既無儀式，必無品味。

鋼筆真的是品味的象徵，但能否像黑膠唱片一樣起死回生，恐怕還有努力空間。（C.C. by snowmanradio）

小楊的父親是老派文人，堅持小楊每天得練毛筆一百個字，否則沒晚飯吃。有天小楊跟楊爸談判，他說毛筆字沒用，練鋼筆字如何？楊爸最後妥協，小楊則練出一手好鋼筆字，直到電腦出現，鋼筆累積成文化的可能性，才徹底無望。

我幾年前又買了鋼筆，寫起字來，爽呀，要不是買不到稿紙，真想回到手寫稿的時代……對喔，說不定我應該用鋼筆寫一本書，反正照相製版很方便。

但，會不會寫出肌腱炎？