酸青週記》為什麼Lady Gaga可以，玖壹壹不可以？

歐買尬！是饒舌天團玖壹壹！還有很會飆高音的黃明志！他們怎麼了？不過是自由創作裡開了點阿拉的小玩笑，又要被逮捕，又要出來道歉，有這麼嚴重嗎？就是有這麼嚴重吔，怎麼辦？

范綱皓

在27屆金曲獎頒獎典禮上，鬧出「性別歧視」風波的饒舌團體玖壹壹，這次又因嘲諷伊斯蘭教的真主阿拉，惹上麻煩。

玖壹壹和馬來西亞歌手黃明志合作，替豬哥亮主演的電影《大顯神威》譜寫主題曲〈OH MY GOD〉。在原版MV中，玖壹壹和黃明志各自扮演四大宗教領袖，其中由廖建至扮演伊斯蘭教的真主阿拉，不僅讓阿拉喝酒、賭博，還持槍暗示穆斯林都是「恐怖分子」。

MV推出後，引起軒然大波。黃明志甫落地馬來西亞機場，立刻遭當地警方逮捕、調查。網路上，出現一波抨擊玖壹壹沒文化、低水準、台灣之恥的負面評論，甚至有網友拍攝影片，認為這個MV踩了穆斯林紅線，將令台灣惹禍上身，可能招致伊斯蘭國（Islamic State, IS）的攻擊。

黃明志拍了一支MV就被逮捕，但可不是被抓去結婚，是被抓去調查啊！（圖片截自日劇《自戀刑警》）

冒犯穆斯林就會害台灣會被IS攻擊？

認為玖壹壹將台灣置於恐怖攻擊的險境，那簡直就是犯了跟玖壹壹一樣的錯，誤把穆斯林都當成恐怖分子。

儘管法國《查理週刊》的嘲諷漫畫，已有先例，但《查理週刊》事件只是引發巴黎遭受恐攻的導火線之一，真正的前提恐怕是法國境內的穆斯林長期承受歧視、辱罵與訕笑，以及一戰後歐洲與伊斯蘭世界複雜的歷史糾葛。

但是，台灣與伊斯蘭世界沒有錯綜複雜的歷史糾葛，應該暫時排不上IS恐攻的前幾名（孤狼式、突發性的單一恐攻就很難說了，那跟宗教無關，比較像是隨機殺人）。網路上流傳的「冒犯招致恐攻」說，其實也是對穆斯林的刻板印象。穆斯林可能會因為MV中的賭博、喝酒而被冒犯，但是穆斯林不會因此就發動恐怖攻擊，消滅不順眼之人，不是伊斯蘭教的本質。

法國和穆斯林之間曾經發生許多不可能忘記的事情，並非單因為《查理週刊》的諷刺漫畫就遭受恐怖攻擊，不可以像小千一樣假裝想不起來啊。（圖片截自電影《神隱少女》）

台灣社會對於伊斯蘭教、穆斯林的理解，可能還是很「好萊塢式」的。從「一隻手拿劍，一隻手拿古蘭經」，到了台灣可能變成「一手拿槍，一隻手拿⋯⋯不知道什麼東西」，那就拿酒杯，或是賭博好了，〈OH MY GOD〉的MV就是如此。

對穆斯林的偏見，平常頂多停留在台北車站的大廳，現在因為玖壹壹唱紅了亞洲，卻被世界更多人看見台灣社會的偏狹與無知。此時，問題已經不再是爭論「玖壹壹到底代不代表台灣」，或是「玖壹壹是不是台灣草根的文化」、「台灣草根的文化是什麼」等問題，而是台灣社會創造的言論自由，應該如何被使用？我們應該無條件包容言論自由嗎？如果不是，界線在哪裡？

簡言之，是台灣的自由、包容，養出了玖壹壹。我們對什麼東西都包容，對什麼言論都覺得無傷大雅、「也還好吧？」、「懂得笑就不會恨」了。與其擔心台灣被IS攻擊，不如擔心幾近失控的言論自由。

懂得笑就不會恨？就算是真的好了，但有時候真的不好笑吔。（圖：網路）

有言論自由，不可以批評嗎？

「失控的言論自由」，並非暗指台灣要像馬來西亞一樣，對言論進行嚴格控管。黃明志因為這支MV被馬來西亞政府拘留了五天才獲釋，在台灣，絕對不可能因為有人嘲諷馬英九被肛、造謠蔡英文跟李登輝有姦情，就被抓起來關個五天才放人。台灣是自由、民主的國家，人民擁有高度的言論自由。

所以，我絕對捍衛玖壹壹、黃明志在台灣的言論自由與創作，他們要罵誰「幹你娘機掰」（但是別人罵春風的媽媽，他就生氣了）、寫歌諷刺「歪國人」都是他們的言論自由。

在台灣，除了被認為精神異常很可能會抓走外，基本上還享有各種言論自由啦。（圖：截自電視劇《天下父母心》）

不過，保障言論自由，不代表沒有人能對他們的言論內容進行批判（同樣邏輯，不會因為他們被視為代表底層男性，就不能檢討他們的性別歧視言論）。

我的立場很簡單，我不會因為玖壹壹做的音樂很low、很低俗、充滿性別歧視，與對他人文化的誤解，就希望他們消失在地表上，否定他們唱出台灣某些底層男性心聲的文化代表性。我尊重他們的創作、言論自由，捍衛他們隨口罵出「幹你娘機掰」的權力。但是，我同樣也有批判他們的創作不合時宜的權力。

雖然言論自由很棒，但有網友收集了各種罵人的詞彙被告上法庭後的判賠金額，所以奉勸大家在講髒話時，還是要衡力一下自己的財力，量力而為好嗎？（圖：網路）

怎麼樣的嘲諷作品，是可被接受的？

所以應該怎麼評論該MV？宗教領袖神聖不可嘲諷嗎？

Lady Gaga在〈Judas〉MV中，扮成瑪莉亞，並周旋於耶穌與三次背叛耶穌的門徒猶大之間，展露理性與感性的掙扎。這個MV惹毛整個基督教保守派，被認為褻瀆了耶穌與聖經故事，可是為什麼她沒有被主流輿論抨擊，反而還被當成流行文化的女神膜拜？是因為她比較時尚、比較商業、排場比較大嗎？

Lady Gaga解釋，她的MV是在告訴人們要誠實面對內心的黑暗面，引領自己走向光明面。如同尼采所言「上帝已死」，上帝、聖經已經不是社會絕對的道德標準，現代人應該要有能力重新解釋、評估上帝、聖經的旨意。

雖然Lady Gaga這樣解釋，還是讓許多基督教徒不滿意，也不買這個單，但是她堅定地道出「創作理念」，批判基督教的保守特質，而不只是為了好玩。

〈OH MY GOD〉的MV推出、爆出爭議時，我便在等玖壹壹的回應，闡述他們的創作理念。沒想到，他們經紀公司在臉書上的首次回應讓我驚呆了。先說拍攝時才知道服裝造型，再說初剪MV影片外流，他們也是受害者，最後再補酸罵玖壹壹的網友，都是想要藉著玖壹壹打知名度。

女神卡卡在另一支MV裡親身示範真正該斷開的鎖鏈是什麼……好啦，這支和宗教無關，但總之能帶領歌迷正視黑暗、走向光明，就沒有道歉的必要啦。（圖：截自〈telephone〉MV）

雖然他們最終選擇概括承受、道歉，切割黃明志，指稱「希望宗教和諧」是黃明志的理念，既然如此，為什麼要下架MV呢？令人不解。

一樣都是惡搞宗教，大家應該可以分辨Lady Gaga跟玖壹壹、黃明志的差別。

嘲諷有權者、針砭現實，是自由社會給創作人最大權力。

如果玖壹壹這次穿著彈塗魚裝，惡搞證嚴法師，諷刺慈濟破壞溼地，慈濟人或許會氣到跳腳，可是卻揭露慈濟以宗教為名，在台灣做的各種橫行霸道之事。或是惡搞玖壹壹的「大ㄟ」顏清標，探討媽祖信仰與黑道之間的微妙關係。這些都是台灣宗教「大顯神威」的實際案例。

諷刺伊斯蘭教，也不是不可以。馬來西亞的伊斯蘭教，一定有許多值得揭露之事。但是，他們的MV始終意義不明。只是拼貼刻板印象、玩弄偏見，令人冷汗直流。

如果玖壹壹只想純粹搞笑，人生苦短、博君一笑，沒有政治目的，幽默的方式很多，又何必踩在宗教的紅線上呢？那只會讓人感到滿滿的惡意。

不要問我是不是收了特力屋的業配才放這張圖，小編是不會說的。（圖：網路）

如果黃明志有政治目的，台灣保障他的創作自由，下一次請好好利用自由社會給創作人的權力，做出一擊斃命當權者的作品，而不是傷害了信仰伊斯蘭教的虔誠穆斯林。