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自由廣場》（林保華專欄）博弈業是一國兩制的不二法門

2025/01/15 05:30

去年年末的北京中央經濟工作會議沒有為中國經濟找出解方，雖然中國官方聲稱去年十二月外貿順差創新高，然而中港股市今年以來跌跌不休，港股恆生指數在一月十三日更跌破一萬九千點。彭博數據顯示，截至去年十二月二十日的過去一年，來自中國的投資者淨買入港股接近七千八百億港元，上週也是連續多日由中國資金力撐港股。港澳辦主任夏寶龍雖出面施壓，但香港財團對本地投資仍然興趣缺缺。

香港特首李家超去年十二月中旬在北京向中國獨裁者習近平述職，會後被媒體詢問時透露，會上有向習近平提及特區政府面臨財政赤字，可能須三至五年處理，又說國安風險長期存在，不會「好了傷疤忘了痛」，但「更加要發展經濟」。

但習近平除了坐困愁城，也有令他興奮的時候。也是去年年末，是中國收回澳門主權廿五週年，習近平蒞臨澳門，竟然一待就是三天。

回想二○二二年中國收回香港主權二十五週年，怕死的習近平做了特殊安排，六月卅日下午棄飛機而搭高鐵到香港出席慶祝活動，晚上由特首設宴招待，飯後習近平回深圳睡覺，第二天早上再來香港出席新特首的就職典禮，不吃午飯就匆匆回深圳，以避免在香港的酒店過夜而染疫，也避免被人下毒。

習近平為何對澳門情有獨鍾？因為澳門「聽話」而被視為一國兩制的模範。澳門早就是「準解放區」，博弈業一枝獨秀。當年就傳聞，葡萄牙總督新上任，第一天上班到辦公室打開抽屜，裡面已經塞滿鈔票。所以官商合作愉快。這次新特首岑浩輝出生於廣東中山，在中國受教育，北京大學法律系畢業，一九八六年才移居澳門，是北京培養的具有中國經歷的治澳「十三太保」之一。所以習近平在澳門吃喝拉撒睡覺都特別放心。

疫情後，澳門的博弈業、旅遊業恢復特快，超過香港，與香港的財政赤字相反，澳門府庫充裕，連續十八年派錢，今年永久居民每人發一萬元，非永久居民發六千元，澳門元與港元等值。

習近平在澳門多次談及經濟發展，並提出多項具體期望，包括要求「精準定位、聚焦重點」（明顯是指博弈業），還提出培育具國際競爭力的新產業。香港全國人大前常委譚耀宗認為，澳門推動經濟多元及改善博彩業獨大有一定困難，相信中央就澳門現况深入調研，反映對澳門的關懷和支持。

澳門到底要發展什麼新產業？據最新一月十三日香港媒體的報導，澳門六大博彩企業正陸續於海外開設辦事處，冀有助吸納國際客源，新濠博亞於上週宣布在泰國首都曼谷開設辦事處，留意當地新機會及合作。看來博弈業仍是不二法門。香港的一國兩制也剩鄧小平的九字箴言「馬照跑，股照炒，舞照跳」，前兩者也與博弈有關。

中共要將台灣一國兩制化，是否也要在金門先試辦博弈業？

（作者林保華是資深時事評論員）

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