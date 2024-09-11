林保華之聲》一貫出賣中國領土的「黃俄」

◎林保華

台灣總統賴清德八月底接受年代電視主持人專訪時說：中國要併吞台灣，不是為領土完整而是霸權，否則中國應拿回璦琿條約割讓給俄羅斯的土地，並稱俄羅斯如今正處於「最弱的狀態」。這句話引發國際媒體強烈興趣而紛紛轉載，中國則不敢直接回答，倒是俄羅斯外交部發言人做了回應表示，兩國簽署《睦鄰友好合作條約》、《俄中邊界東段補充協定》，俄中邊界問題獲最終解決。

台灣總統賴清德八月底接受年代電視主持人專訪時說：中國要併吞台灣，不是為領土完整而是霸權，否則中國應拿回璦琿條約割讓給俄羅斯的土地，並稱俄羅斯如今正處於「最弱的狀態」。（報社合成／資料照、維基共享）

俄羅斯大規模掠奪中國領土有以下數次：一八五八年的《中俄璦琿條約》俄國割去黑龍江以北、大興安嶺以南六十多萬平方公里的中國領土。一八六○年《中俄北京條約》將中國東北部烏蘇里江以東四十萬平方公里的中國領土劃給俄國。一八六四年簽訂《中俄勘分西北界約記》將中國西北部巴爾喀什湖以東、以南和齋善淖爾南北四十四萬平方公里的中國領土劃給俄國。一八八一年《中俄伊犁條約》及其後幾個勘界議定書，中國割讓了西北部霍爾果斯河以西地區和北疆的齋善淖爾以東地區約七萬平方公里的土地。

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特別要指出的是：一九一七年十月革命後蘇俄外交部長加拉罕在一九一九年發表第一次對華宣言，聲稱：「凡從前俄羅斯帝國政府時代，在中國滿洲以及別處，用侵略的手段而取得的土地，一律放棄。」第二年又發表第二次對華宣言重申：「所有俄國如前政府與中國所締約皆屬無效，放棄侵略所得之中國領土與中國境內之俄國租界，并將俄皇政府及俄國資產階級掠自中國者，皆無報酬的永久歸還中國。」

然而當時中國陷入長達幾十年的內戰、抗戰，無暇顧及。孫文不但沒有收回國土，還容許蘇俄紅軍進駐蒙古換取協助中國建立黃埔軍校。一九二九年的中東路事件中共不但沒有幫助中華民國廢除蘇俄的特權，還提出「保衛蘇聯」的口號，在內部作亂。一九四九年中華人民共和國成立，次年毛澤東與史達林簽署《中蘇友好同盟條約》，毛根本不敢提出領土問題。

鄧小平不承認不平等條約，在簽署收回香港的聯合聲明後卻和蘇俄談判。一九九一年江澤民訪問蘇俄，兩國簽署了《中蘇國界東段協定》，確定成立兩國聯合勘界委員會。二○○五年中國外長李肇星和俄羅斯外長拉夫羅夫在海參崴簽署《互換〈中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於中俄國界東段的補充協定〉批准書的證書》。

今年九月三日，中國國家副主席韓正出席在海參崴舉行的《東方經濟論壇》，韓正會見普京時說：「我非常高興應邀來到符拉迪沃斯托克」符拉迪沃斯托克在俄語中的意思是「征服東方」。韓正棄用中國的稱呼以俄國名稱來迎合，自然是習近平與中國外交戰狼王毅的主意，表明中國臣服在俄國老大哥腳下。而這正是在賴總統向中國提出這個問題之後，說明中共臉皮之厚也沒有底線，所以中國民間稱中共為「黃俄」。今天的國台辦記者會，台灣記者應該提出這個領土問題要他們直接回答。

（作者為資深時事評論員）

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