自由廣場》回應「原住民學生加分的真相」

◎ 劉瑩

原住民學生大幅加分的政策，在一個學生嘲諷式的把自己的怒氣也加分卅五％，變成火冒四點零五丈後，又成為話題。昨天有東華大學榮譽教授投書，提到美國也有像台灣這樣的就學優待，故而原住民加分這個措施並非沒有正當性跟普遍性。美國的肯定性行動（Affirmative action），又稱優惠性差別待遇，在教育和就業機會上會給予歷史上被排斥的群體優惠性差別待遇，特別是少數族裔或婦女，以糾正過去和現在的歧視，同時確保公共機構如大學、醫院和警察、部隊，能夠更好地代表他們所服務的人群。

然而，對原住民加分的多數質疑，其實多著眼於過大的加分幅度，以及粗糙的無差別、永久世襲手段。

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目前的大學聯招，最難考的台大醫科，錄取分數大約落在五百五十幾分，但只要擁有原住民血統，六科考個四百一十分，平均每科六十幾分，就可以經由卅五％的巨量加分錄取台大醫科，一不小心還可能超過滿分，這顯然不合理。

並非目的正當就可以不顧實施的手段跟比例原則，舉個例，婦女從政長期居於劣勢，多席次選舉給一席婦女保障名額，大概多數人都覺得合理；但如果是採用女性候選人得票數一律乘以一點卅五的方法呢？就算無上限外加名額，還是會構成對男性候選人的逆向歧視。

中國的少數民族也有直接加分，但只加個五分十分，美國也沒有直接幫少數族裔的ＳＡＴ或ＭＣＡＴ分數直接加分三成五，並且強制所有學校接受。美國大學自己在面試時個案考量，少數族裔只是面試加分的一項因素，考生的家境、誠實、口才、學術潛能、課外活動，也都會一起考慮，科系間有差異，並非所有科系所有學校都會因膚色大幅加分。

加了一個會說族群語的條件，並不能合理化無差別的巨量加分、永久世襲（一位黑人已經四五代都跟白人通婚，面試時還能算少數族群嗎？）、強制所有學校所有科系一律接受、無視社經背景無個案考量。這些超英趕美的手段、幅度、辦法其實都有檢討的空間。而且，獨厚某個血緣條件，反而造成其他更弱勢、更需要教育翻轉社經地位子弟的濃重相對剝奪感，反而不利族群融合。

（作者為醫師，台北市民）

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