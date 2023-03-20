自由廣場》「電價調漲」需與「淨零轉型」相互配套

◎ 許志義

歷來電價調漲，影響層面廣泛。這次除顧及台電財務嚴重虧損（未能補足）之外，也考量民生、物價、紓困、節電等各層面的影響。尤其面對當前2050「淨零排放」的國家總目標，更重要的考量點應在於，電價調整及其配套措施是否符合能源轉型治理的上位戰略。

邏輯上，價格調整機制是一種手段，淨零轉型則是國家政策長期目標。因此，電價調漲（或降）即是最佳的「轉型」契機與時點。據此檢驗標準，這次電價結構調漲幅度及適用對象，確實值得肯定，理由如下：

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首先，特高壓與高壓的2.6萬用戶，漲幅17%。這些用電大戶通常有能力自建太陽能光電或儲能系統，更有執行電力需量反應參與台電「電力交易中心」輔助服務市場的人力，足以藉由「數位轉型」擔任電力備轉容量的「牛棚投手」，且獲取其經濟誘因。換言之，這群具有主動出擊能力的產消者（prosumer）或產消儲電者（prosumager），是「電力價格彈性高」的主要目標群。除可轉嫁部分成本給終端客戶之外，亦擁有其他「能源轉型」及「產業數位轉型」的替代方案，得以因應。政府及台電亦應扮演致能者（enabler）角色，積極宣導與輔助。

大用戶漲價後，政府接下來該做的配套措施，是進一步將目前電力交易平台的電能費率報價上限$10000/MWh，調漲相當幅度，以「合理化」電力輔助服務市場的價格誘因，符合比例原則。同時，也需審視每MW/每小時的自動調頻備轉$600、即時備轉$450、補充備轉容量$350報價上限，一併納入檢討。尤其是，在可預知的如517大停電事件前一刻，允許台電調度處緊急加碼，仿效美國聯邦能源管制委員會（FERC）核准的「啟動缺電價格trigger shortage pricing」，在電力市場擴大採購分散式電源。如此，方符合供給端與需求端「公平對等」的電力交易遊戲規則，也才能充分善盡電力公用事業的「供電義務obligation to serve」，落實全體用戶的「電力可靠與韌性」（經濟部已於3月15日正式揭牌成立此一推動管理辦公室）」，並真正達成「極大化分散式綠電」淨零轉型的使命。

至於，民生1001度以上的34萬用戶調漲10%。夏月電價將上升至每度$7.69。在此情況下，市場上已出現更高的經濟誘因，使其轉向現存的數十家售電業者，購買相對較便宜的「綠電」，是好事一樁！因可加速落實淨零碳排的「社會轉型」與「生活轉型」。同時，應趁早取消透天厝每層樓皆可安裝單一電表的不公平且不公正「陋規」！

最後，80%以上一般家庭小用戶，因尚未安裝智慧電表，相對而言都是所謂的「套牢用戶stranded customers」，政府配套的能源政策措施應加速推動其數位化，使之得以納入參與需量反應數位平台的電力市場新生態系，擴大社會轉型與生活轉型的「整體涵容性inclusiveness」，落實能源正義，迎向這波全球淨零轉型浪潮。

（作者為台北商業大學終身榮譽講座、中華大學特聘教授）

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