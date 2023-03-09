自由廣場》莒光無肉談軍租運補船

◎ 諸葛風雲

近期發生「馬祖莒光鄉二十一天沒運補，導致阿兵哥沙灘留言想吃肉」的事件，國防部雖緊急派遣C-130運輸機前運物資，甚至網路有人開始在帶風向導向草莓兵抗壓力的問題，但進一步了解後發現問題並不單純。

運補路徑繁複：因為莒光地區並無基隆直航的船班，均須先到馬祖南竿福澳港用小白船或是運補的漁船裝船之後，再開一個小時的船，所以返台休假延航及物資不足成為常態，而C-130運補也只是到南竿，僅是作秀又浪費公帑。

請繼續往下閱讀...

軍方租用運補船因計費過低時常藉故停航：由於莒光地區軍民人數較少，不符營運效益，使船公司常因天候、機械等因素輕易「取消」航班，導致基本的運補就時常出現延滯塞港，成為常態。

早有預警未獲重視：民進黨連江縣黨部主委李問，去年十月起就呼籲政府要重視莒光鄉因航班停航導致食材短缺的問題，將會日趨嚴重，但未獲相關單位重視；另據了解莒光駐軍也有循內部管道向上反映，卻未獲馬防部重視協處。

國防部（尤其馬防部）未能緊急應變：戰備有需求，國防部就應啟動緊急應變措施，派遣海軍艦艇運補。

縣政府及地區立委未積極體察民眾所需施政怠惰：馬祖地區素來為藍營鐵票區，莒光又為外島中的外島，長期遭到忽略，至今仍不聞不問。

建議以下精進做法：

由海軍支援緊急運補，以解燃眉之急，並可加強軍民關係。

調高運補費用，加強業者開航意願及增加例行運補航次。

增加物資運補數量及品項（含加熱式餐盒），讓前線官兵能衣食及物資無虞。

馬祖正值海纜斷線、航運交通不穩及共軍騷擾的灰色作戰情況，其中莒光地區艱困到不只是伙食、連海水淡化機都因海水含沙度高時常故障，軍用物資欠缺、裝備後送撥補緩慢，加上運補受制於民船，導致前線官兵真的非常辛苦，請部長及陸軍高層不要只想著恢復昔日陸軍正步及刺槍術的傳統，儘快解決問題，以免再度發生前線外島斷糧甚至軍需裝備供應中斷的情況。

（作者為大學助理教授、軍事部落客）

前馬防部心戰官有感而發

◎ 趙興鵬

馬祖莒光離島居民拍攝到沙灘上「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬防部伙房主菜是白飯」的求救信號，引起部分媒體不問究理，先來一陣批鬥。這沙灘上的SOS，如果冷靜分析，可以做出兩種截然不同的結論：

一是軍方有責任。金馬外島的後勤整補出了斷鏈，在對岸最近距離的前線，出現肉類供應不上問題，影響士氣。金馬外島的戰略地位，雖已經失去了遏阻共軍犯台作用，但那些國軍畢竟是自己弟子，不能疏忽照顧，也不應如此大意。

一是部隊只有罐頭可吃，的確是影響士氣，但是，對於作戰部隊而言，不要說只是有罐頭可吃，哪怕是樹皮草根，也不會影響作戰意志，更不會為此發出SOS，讓敵軍發現自己短板。國軍在這方面的脆弱，究竟原因何在？認為不能只檢討國防部，而不檢討社會大環境。

筆者在四十年前，擔任馬防部心戰官，對馬祖前線惡劣環境，印象深刻，此僅略述如後：冬季寒冷，夜裡常被凍醒；夏季潮濕，出差兩天，回來棉被長出如豆芽一樣長毛；缺水洗澡，限一周一次；沒有果樹，水果全靠台灣進口，因缺維他命C，加上營養不良，身體素質較差者，會出現夜盲症狀。

當然，時代進步，不能以四十年前，看四十年後樣態，但那時老兵從未有所抱怨，也不影響戰力，讓共產黨不敢越雷池一步，保衛大台灣。然看今天國軍，沒有肉吃，罐頭也不過吃了二十天，竟然影響士氣至此？足見整個社會富足後，過於保護青少年，形成好逸惡勞，無法過苦日子，絕對是主因。

缺肉即單邊責備國防部，讓國防部動則得咎，更不敢給戰士過多的考驗，將來戰爭發生時，吃不到飯機率可不會少，又怎麼打到一兵一卒？長此以往，台灣如何當刺蝟島？

大軍未發，糧草先行，古有明訓，馬祖缺肉事件當然不可一再發生，但是，較之過往，老戰士們的臥薪嘗膽，現在已經大有改善，如何訓練一支堅強戰力，能耐操的軍隊，可能比有沒有肉吃，更是當務之急！

（作者為前國軍心戰總隊駐韓顧問）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法