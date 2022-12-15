自由廣場》中國人「搶藥」有感

台灣免驚

◎ 黃金舜

中國疫情大解封，人潮湧現，香港、上海等地藥局出現搶藥現象，台灣各大媒體報導，擔憂搶藥潮延燒到本國。我認為，此事政府應當謹慎應對，但國人也無須過度恐慌。近期藥局非處方藥的銷量微幅增加，推測應是受觀光潮復甦帶動，目前未耳聞有大批、多次購買的情況，民眾無須擔憂。且本土廠牌藥物品質優良，同一症狀有多種廠牌可選擇，藥局可供應國人足夠的藥品。

台灣所面臨的國際情勢相較其他國家艱困，不僅政治複雜因素，緊密的地緣關係下，中國社會細微的動態經常撼動台灣的社會情勢，尤其與民生重大相關的貿易關係更是明顯。然而經歷了數十年，台灣廠商已經練就「靈敏嗅覺」，對於潛藏在中國商機內的風險都有所保留與警惕，政府處理對岸危機事件也已經能更有效率的應變，也深刻明白，與對岸互動完全沒有怠慢消極的本錢。

請繼續往下閱讀...

不論是前述的「搶藥潮」，或是近期中國暫停輸入台灣產品的風波，似已擾亂民心，但根據過往與食藥署互動經驗，相信食藥署已正積極處理，介入協助廠商，另亦針對藥品需求暴增的情形討論因應措施，民眾應可安心。

台灣市場規模無法與中國相比，但在各領域仍有寶貴的人才與技術，這是台灣的優勢，目前仍有許多食品廠商因擔憂技術外流而選擇根留台灣，並奮力往其餘國家擴展商業版圖，令人尊敬與感激！同樣地，與國防戰略、國民健康息息相關的藥品產業鏈，高達半數原料藥從中國進口，其中潛藏風險更讓人擔憂，一旦中國片面中止合作，本土廠商是否有足夠能力即時接手生產，又或者政府是否有完善配套措施可轉移生產線，當是政府更急迫的課題。

我想，與中國交手，總是藏有許多不確定因素，此也使得台灣邁向國際之路步步艱辛，這是全民共同的認知。但強勁的韌性是台灣精神的本質，坦然承認不可控因素的存在，從錯誤中學經驗，逐步增加可掌握的因素，方可把通往世界之路越走越穩。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全聯會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法