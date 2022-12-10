自由廣場》黑幫暴戾亂流與一帶一路

◎ 林書立

隨著「華燈初上」影集的熱映，故事情節扣人心弦，引人入勝，但無論是帶班的蘇媽媽或是圍勢的彪哥，即使是當年生活困頓，也都不至於兇殘暴力，然而，誰也沒想到台灣人會成為柬埔寨「殺豬盤」關鍵要角。何以台灣社會風氣轉變為如此殘暴，這轉折的背後，恐怕與中國在東南亞一帶一路的惡化發展，以及中國極權式疫情控制手段脫離不了關係。

柬埔寨人口販運案子剛獲國內媒體關注時，恰逢警政署長黃明昭上任未久，因應策略從一開始被嘲笑的指派員警到機場舉牌勸導，到主動訪查出國者眷屬，整合外交與各方資源，透過公、私接力合作模式，以及國內、外媒體發揮第四權作用下，我國迄今接返被害人將近四百人，只能說這個不理會他人嘲笑、揶揄的警政治安執行力，充分展現出實質效果。

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然而，就在營救「海外殺豬盤」行動上軌道後，淡水竟爆出史無前例的「私刑拘禁」虐殺事件，種種跡象顯示台灣幫派已迅速發展至海外，又從海外複製暴力模式回台！

依據美國國務院二○二二年《人口販運報告》，導致柬埔寨人口販賣情況惡化的原因之一是COVID-19疫情，弱勢群體為了糊口而遭受剝削。此外，中國的「一帶一路」也存在多項勞工議題，而柬埔寨正是一帶一路下所倡議的重鎮，後因柬埔寨反對賭博發展，原本意圖發展賭博事業者，紛紛轉為黑幫控制下的線上博彩，爾後，更受到中國在疫情下的罔顧人權封鎖策略，詐騙集團在高獲利卻又面臨「華語人才」短缺下，開始露出暴力強勢控制本質，並轉向與台灣黑幫合作，造就了台灣黑幫學到了海外的殘暴剝削模式。

一帶一路在全球產生的各種負面陰影，已經逐漸蔓延至各國，而造成台灣治安面之惡化情況，更已非一日之寒。如何阻擋蘇媽媽不要經營海外人口販運，嚇阻彪哥不會成為博彩集團私刑拘禁虐殺犯，唯有進行系統性掃黑，並整合司法機關力量將幫派主嫌予以羈押或限制出境，才能遏阻台灣幫派對接中國海外暴力氣焰，有效維護台灣的繁榮華燈。

（作者為警大博士生）

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