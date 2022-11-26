自由廣場》國民黨的放生與寄生

◎ 周弼行

國民黨黨主席一再宣稱支持黨提名的新竹市長候選人林耕仁，但還是一再地坐視或放任底下的人「放生」林耕仁，轉而支持民眾黨的高虹安，讓林耕仁成為「下架民進黨」的祭品，連國民黨籍新竹副議長公然宣稱並以實際行動支持高虹安，都未見疾言厲色制止。輿論或許認為這是「藍白合」公然躍上檯面，但實際上是政治利益的盤算和交換，其中根本沒有所謂「政黨政治」的考量。

高虹安在空降新竹市參選之初，並沒有很大的聲量，知名度也不高，卻因為論文抄襲事件經媒體報導，她的學經歷始受到矚目，接著是資策會、男朋友寄生國會、辦公室助理薪資及公積金等問題連續爆發，新聞不斷放送，反而使她聲名大噪。林耕仁雖然是連任六屆的議員，卻只是地方性人物，高虹安卻已成為全國性的知名人物，聲勢大漲，「西瓜效應」所及，地方的國民黨人士看好高虹安後勢，極力向她靠攏，明目張膽的「放生」林耕仁，即使觸犯黨紀也在所不惜，為的是分割未來市府的資源，圖自己的利益，不然怎麼會有這麼離譜、荒謬的行為。

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高虹安只有兩年的不分區立委的經歷，鮮少政治行政上的經驗，蔣萬安有六年的立委經歷，都尚且被認為是「毫無歷練」，何況是從政尚在初學階段，卻已爭議連連的高虹安。她的「立委經驗」現在看來也是有政經人士在背後指導，她自己有多少斤兩能夠支撐和領導數十萬市民的新竹市政府，其實充滿疑問。

國民黨不思及此，反而想「放生」自己提名的林耕仁，卻圖「寄生」民眾黨的高虹安，這是一種毫無中心思想的政黨才做得出來的事。政黨政治，「提名」是一種對人民負責的宣示，如果自己提了名，卻「趨炎附勢」的想著替別人幫功，這是什麼黨？當年民進黨全力扶助柯文哲參選台北市長，自己並沒有提名黨籍候選人，這表示他們認同當時柯文哲的參政理念；那現在，國民黨是認同高虹安的什麼理念？或者，國民黨提名的林耕仁是不符合他們的甚麼理念？那提什麼名？

八年來，柯文哲握有全國最多的首都行政資源，也成立了民眾黨，席下也有立委黨團，早就「放生」民進黨了，甚至不時的以各種言語污辱民進黨，這是民進黨要自吞的苦果；而堂堂百年大黨國民黨要「寄生」民眾黨，難道以為高虹安會永遠跟你「白藍一家親」？難道她不會向柯文哲看齊，「放生」國民黨？

（作者為退休媒體人員，台北市民）

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