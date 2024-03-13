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社論》強推不在籍投票是笨還是壞？

2024/03/13 05:30

趙少康口中的一六○萬票，大部分在敵視台灣的中國。在中國的數位極權統治之下，我國公民能在這個國家「自由投票」嗎？用膝蓋想就知道不行。（資料照）

不在籍投票，如果中國是民主國家，承認台灣是獨立國家，允許設大使館、辦事處，技術上沒問題。但實際上，多數「不在籍」身處姓黨國家，「絕不允許一面在中國賺錢，另一面卻支持台獨分裂活動」。國民黨提名的二○二四副總統候選人質疑：美國都可以不在籍投票，台灣為什麼不行？民進黨不應怕這怕那，犧牲一六○萬人民投票的權益。趙少康稱：他不相信選民笨到容易受威脅，選民有自主的能力，也有自主的權利。他嘲笑民進黨：整天要學美國，美國都可以不在籍投票，台灣為什麼不行？在此，不妨順著這位昔日的政治金童談下去。

所謂的「民進黨整天要學美國」，說得好像台灣只有民進黨崇洋媚外。其實，國民黨才真的沒有主體性。孫中山，蔣中正，起初「以俄（列寧）為師」，隨後蔣又「以德（希特勒）為師」，最後才「以美為師」，一面倒向美國，蔣宋美齡充當代理人。一九四九之後，內戰潰敗，冷戰揭幕，兩蔣更倚賴美國保護，接班精英，一一赴美科班訓練。趙少康，根據維基百科：就讀大學時，受中國國民黨栽培，參加台大學生組織「覺民學會」，繼而擔任畢聯會主席。退伍後以獎學金赴克萊門森大學攻讀機械工程碩士學位。在美國期間，他是中華民國反共愛國聯盟的成員。當年，那些「有為青年」，根本不想學習美式民主，只圖鍍金返台搭直升機。這種「黨國留學生」，對民主自由、主權在民、政黨輪替特別感冒，因為亂了他們的接班梯隊。如今，返祖現象（維基百科：在社會科學裡，指一種文化趨勢，例如：現代人恢復以前的行為和思維方式），那些人又「以共為師」，「疑美論」、「反美論」琅琅上口。

趙少康說：美國都可以不在籍投票，台灣為什麼不行？真是拿來主義者，想要什麼就拿來用。美國採用不在籍投票之前，獨立戰爭脫離英國，成為一個完整的正常國家。不在籍投票的公民，大多數在民主國家，不必擔心外國操控。而且，不在籍投票數量，不足以構成關鍵決定因素。台灣呢？趙少康口中的一六○萬票，大部分在敵視台灣的中國。在中國的數位極權統治之下，我國公民能在這個國家「自由投票」嗎？用膝蓋想就知道不行。更何況，中國本身沒有人民普選，非常有限的「選舉」都是聽命行事。而且，中國連台灣大選都深層介入了，哪會放過自投羅網的不在籍投票？疑難雜症，至少等到中國十四億人都有投票權，可以直選國家主席、全國人代，再來談台灣公民不在籍投票，也不晚吧？

趙稱：他不相信選民笨到容易受威脅，選民有自主的能力，也有自主的權利。政治金童，年過七十似乎有點健忘。這次總統大選，有位郭台銘，參加國民黨初選，後來願賭不服輸，自行連署參選，一副打死不退的氣概。他還撂話：如果中共要沒收我的鴻海財產，我會回應Yes，Please，如果犧牲個人財產就能換來台海和平，他不會受中國指派。不料，後來北京對富士康查水表，逼得郭先生「類退選」。如今，郭先生仍在神隱，吭都不敢吭一聲。可見，北京的血滴子，郭先生很害怕。富可敵國，而且人不在中國，都不敢造次了。北京屋簷下，更多的台灣平民百姓、中小企業，不會因為「威脅」而心生恐懼嗎？

目前，民進黨是執政黨，藍白兩道也許認為，不在籍投票、中國配偶是自己人，相關法案過關了，民進黨就麻煩了。有一句話，叫做設身處地、易位思考。假設民進黨因此下台了，藍白兩道就高枕無憂，那就大錯特錯了。因為，受中國控制的「鐵票」，可以載舟也可以覆舟。那些選票，就像國民黨的黃復興，一聲令下投給誰就投給誰。於是，國台辦對誰不爽，「鐵票」就會抽銀根，換上另一個北京尬意的人。這樣的劇本，藍綠白都是布偶，影武者在對岸。而根據習近平的邏輯，外交部長、國防部長隨時就消失了，台灣的布偶 「囂俳無落魄的久 」。真正要輪到當「特首」，乃是當今香港李家超那種「愛國者」。

數位時代，投票方式，自可與時並進，以維人民之投票權。但諸多因素，仍須考慮鞏固民主、公平正義，例如，設立投票所令受刑人投票，對遵守法規卻無暇投票的良民公平嗎？兩岸的距離，由於中國鞏固獨裁、台灣鞏固民主而漸行漸遠，愈來愈不利「統一大業」。此所以，北京千方百計要毀滅台灣民主。在這樣的客觀條件下，還能強推台灣公民在中國不在籍投票嗎！趙少康們是笨還是壞？大家自行判斷。

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