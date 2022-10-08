自由廣場》自殺場景不應成為選戰主軸

◎ 陳豐偉

今日媒體報導，包括現任、前任精神醫學會理事長在內的一百多位專業人員，連署反對政治人物炒作自殺議題。從另一個角度來看，高雄的浮屍議題早就被過度關注，而這過多的曝光可能已造成模仿效應。

我每天都會去PTT BBS流量最大的八卦板(Gossip)瀏覽新聞議題，大約兩三個月前注意到高雄浮屍常成為貼文主題。如果以「浮屍」來搜尋，今年直到九月十六日柯志恩主打浮屍議題的貼文為止，大約有五十二篇發文討論各縣市浮屍，其中有三十三篇在討論高雄。

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各縣市都有浮屍，為什麼高雄的討論度這麼高？媒體喜歡報導，鄉民喜歡轉貼，或許網友點擊率也高。這些高密度的訊息，有可能讓來高雄投水自殺的人增加。

自殺訊息的傳播，容易成為「自我應驗的預言」(self-fulfilling prophecy)，我們越關注，反而造成選擇此種自殺行為的人增加。當浮屍議題成為選戰主軸時，模仿效應達到高點，市府就必須投入更多人力來防堵。但水岸漫長，防不勝防。

數十年來，高雄市的自殺死亡率通常是六都前一、二名。高雄市的老年人口多、偏鄉有許多經濟弱勢人口、高污染與勞力密集製造業外移造成中年失業，都可能讓自殺人數增加。但這些燒腦的討論，都比不上「浮屍」能吸引網友分享、點讚。

老年人是自殺死亡的高風險群。六都的老年人口，台北市第一，高雄市第二，但自殺率相差很大。我找到台北市一〇四年統計，六十五歲以上老人年收入還有七十一萬元，比起六十五歲以下的九十萬沒有太大差異。我找不到其他縣市統計，但想必相去甚遠。台北有環狀捷運與密集醫院，老年人生活方便、滿意度高。而空氣污染的PM2.5從懷胎時就開始影響大腦發展。這都會造成自殺死亡人數的差距。

我們難以阻止媒體與網路鄉民過度關注高雄浮屍議題，但政治人物不宜渲染自殺方法與場景。在野黨大可像四年前一樣攻擊高雄的經濟與北漂問題，也可探討市府心理衛生預算的編列，由市民來決定是否認同陳其邁市長這兩年多來的努力。但「浮屍」這兩個字，最好別再輕易使用了！

（作者為精神科醫師，高雄市民）

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