自由廣場》法官山難這堂課

◎ 張復明

九月十一日台北地院陳姓法官，與妻兒共四人從事「武陵—桃山—池有山」一日Ｏ形縱走，在三叉營地迷路，陳男獨自下切找路，卻意外墜谷身亡。此一不幸的山難事件肇因於一連串的錯誤，而本質上就是「登山經驗不足」，這絕對是可以避免的，理由如下：

一、一支登山隊伍之成員，「生腳」不得超過三分之一，這是攀登高山的ＡＢＣ；陳家夫妻兒女組成之登山隊伍顯然是不合格的。

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二、台灣夏秋颱風過境，高山必有豪雨，山上濃霧籠罩，能見度往往不到二公尺，衛星定位儀完全接收不到信號，這是居住平地者無法體會的。因此，有經驗的登山者，在登山口遇雨就會折返。

三、池有、品田、桃山與喀拉業合稱「武陵四秀」，其登山口位於武陵農場煙聲瀑布附近，登山界常採三夜三日從事Ｏ形縱走，或採單日來回攀登桃山，此次登山隊卻選擇「武陵—桃山—池有山」單日Ｏ形縱走，本人從事登山活動三十多年，首次看到有人如此走法，原因是一般人根本無法在十五小時內走完這一行程的，何況下雨天摸黑下山是何等的危險！

四、登山中途迷路，最佳的處理方式是就地紮營，或找遮蔽等待救援，就如同本案陳妻之處置方式（報案求救）。試想若陳妻兒女輕舉妄動，後果將不堪設想。

五、若因找遮蔽不得不移動位置，請記得往上爬，絕不可往下走。三叉營地是自武陵農場攀登至陵線上的鞍部，往西至池有山，往東至桃山，往南下切可達武陵農場。該登山隊伍自桃山行抵三叉營地已接近下午四點，有經驗的登山者會往池由山方向前進找到新達山屋，入屋避寒，防止失溫，山難就不會發生。

台灣是一個高山林立的國度，小小島嶼有二百六十八座三千公尺以上之高山，這是全世界絕無僅有的地形景觀。又台灣山難發生之原因首推失溫（每上升一百公尺溫度下降攝氏零點六度），次為墜落，這些都是可以預防的。熱愛登山的朋友，請務必以本次山難為誡，平時多方收集與吸收登山資訊，並由經驗豐富的高山嚮導引領入山，當可愉悅享受台灣之山林美景。

（作者為高山嚮導，台南市民）

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