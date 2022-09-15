自由廣場》拜託央行不要再升息

◎ 黃培泉

行政院主計處公布了八月物價消費指數（CPI）為二‧六六，為最近數月首次低於三，雖然仍高於二，但隨著黄小玉貴金屬石油天然氣等慢慢接近俄烏戰争前價位，有可能年底以前CPI就會接近二水平，所以中央銀行應該沒有升息的急迫性。

台灣與歐美最大不同，是政府透過不同手段與措施把國內物價控制得很好，當然有些經濟學者反對，但對升斗小民來講，這真的是一個德政，否則基層民眾加薪趕不上物價增幅，生活肯定愈來愈辛苦。

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近幾個月，歐美CPI常在七以上，美國油價歐洲電價曾高達去年三至六倍，其它食物也貴得離譜，所以利率加個十五碼以上也是應該。但台灣CPI只有二·六六，汽油天然氣電費幾乎沒漲，且是世界各國中相對較低的價位，央行真的沒必要為了跟隨美國聯準會脚步而斷送經濟成長活力。台灣為什麼不該再升息：

一、CPI在可控範圍，年底接近二。

二、不升息會造成台幣貶值，但馬英九年代台幣接近一比三十五，目前才三十一，假如明年美國利息回落，台幣有可能回到一比二十八。

三、升息與經濟成長負相關，真沒必要為了降CPI而損失了GDP。

四、台幣眨值會造成股市下跌、外資匯出，甚至造成台幣加速貶值。

最重要是，美國房貸與台灣房貸不同，絕大多數是採固定利率制。例如美國購屋者在二○二○年時談定三十年房貸利率三％，他們就會維持三十年三％利率不變，不管聯準會利率是六％還是一％，當然那時候房價可能貴一點，現在利率高房子會便宜一點，但至少舊房貸戶不用擔心聯準會利率變動，房貸的利率風險是可控的。

但台灣不一樣。半年前借一千萬房貸三十年，每個月付三‧四萬元，現在可能要付三‧五六萬元。假如央行再升息半碼，則每月上百萬首購及軍公教貸款利息至少要漲二千元，然而，除了高科技業，今年應該很少行業加薪能超過二千元，加上物價上漲，這些軍公教、首購族怎麼生活？

拜託央行「苦民所苦」，不要再跟隨聯準會漲利率了！

（作者為美商公司印太區總經理）

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