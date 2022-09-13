社論》選擇屈辱只會帶來更多屈辱與戰爭

美國聯邦參議院外交委員會本週三將審議《二○二二年台灣政策法案》。法案由兩位重量級議員梅南德茲（Robert Menendez）及葛瑞姆（Lindsey Graham）提出，旨在顯著提升與台灣的關係，包括把「台北經濟文化代表處」更名「台灣代表處」、授予台灣「主要非北約盟友」地位、融通並加速對台灣軍售、提升「美國在台協會」地位，被視為強化版的《台灣關係法》。唯恐中國過度反應，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）指「法案部分內容讓我們有些擔憂」，媒體報導白宮或將遊說把部分條文併入《國防授權法案》。

《台灣政策法案》是美國國會具體支持台灣的最新行動。中秋節前夕，由眾議院軍事委員會成員莫菲（Stephanie Murphy）率領的兩黨代表團剛結束台灣之行。莫菲是《台灣民主防禦租借法案》的強力支持者，這項七月推出的法案，旨在授權租借武器給台灣，她此行表明將再推動雙邊自由貿易協定。自八月初眾議院議長裴洛西的台灣之行，美國州長和參眾議員前來支持我國者絡繹不絕，凸顯了中國日增的脅迫，讓美國朝野力挺台灣的共識更為堅定且升級。

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來自美國的力挺，是台灣得道多助的表徵，大多數台灣人都歡迎。據台灣民意基金會八月間調查，對於「如果早知道中共會因裴洛西訪台而發動大規模軍演，您覺得台灣是否就應拒絕她來訪？」有五十二．九％說不應拒絕裴洛西，三十三．六％說應該，顯見裴洛西台灣行普受國人肯定。本質上，美國是台灣安全的最大外來助力，裴洛西貴為國會議長，不顧中國反對而前來支持台灣，台灣人從基本人情義理出發，當然歡迎。

至於不歡迎的人，有的認為她來訪只是表達道義支持，未必值得招致中國武嚇的後果。另有台灣內部的吃裏扒外勢力，總與中國站同一陣線，反對美國政要前來聲援我國對抗中國，還藉機恐嚇社會，散布反美、疑美論調。

事實上，裴洛西的台灣之行，從結果看，頗有「引蛇出洞」的作用，引出中國侵略台灣的具體圖謀。據國防部報告，中國八月軍演主要在驗證進犯台灣方案，以模糊台海中線、演訓突破第一島鏈、提升反介入作戰能力，並以無人機等測試我方應變。裴洛西之行所凸顯的中國脅迫，也導致我國明年整體國防預算成長十三．九％，佔國內生產毛額（GDP）二．四％。同時，台灣社會從多年安逸中驚覺，興起抵抗侵略、保家衛國的行動；企業家曹興誠資助推動民間「黑熊勇士」、「保鄉神射」的防衛計畫，李喜明將軍出書倡議打造《台灣的勝算》均屬之。

因應野心中國脅迫民主台灣的各種對策中，最值得關切的，是因唯恐觸怒中國而生的自虐心態。本質上，對於野心勃勃習近平領導的中共政權，姑息與懦弱只會引來它軟土深掘；有如邱吉爾當年對抗納粹的名言：「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱；可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭！」如今面對的基本處境很清楚：只有中國侵略台灣，台灣不會侵犯中國；即使不招惹它，它也要吃掉你，無論逼降或武力侵犯。

上週就有一具體例子。中國政協機關報《人民政協報》刊登文章，強調所謂「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。對中國而言，這是實話實說：中華民國已於一九四九年滅亡，一九九二年香港會談雙方並無共識，只有「一中原則」。事實上，「九二共識」為中國國民黨人蘇起所杜撰，從起初否認到接受「九二共識」，中國樂於配合以分化台灣，但自始不接受「各表」；中國國民黨人卻自欺欺人，以為高唱「各表」即可免去中國脅迫併吞，帶來和平。

除了「各表」的幻想，台灣社會還存在各式各樣因忌憚中國而生的扭曲，其例不勝枚舉，其犖犖大者，厥為「台灣正名」。完全執政的民進黨在「正名」幾無進展，不如朝小野大的陳水扁時期，甚至連「東奧正名」都遭潑冷水；許多人仍習以「中華隊」取代「台灣隊」，在東京奧運反而有NHK等各國媒體為我們正名，台灣在國際社會仍未得應有名分。

台灣當然不宜無端招惹中國，但該做的事不能避而不為。因恐共親中而導致的失敗主義、自我限縮、自我麻痺都不是正辦，無以帶來和平，只會招致屈辱與戰爭。李喜明近日接受「美國之音」專訪講得簡單明白：台灣必須讓中國相信，台灣有正確的戰略、防衛的能力、堅定的意志及韌性的社會，它才不敢輕舉妄動，達到嚇阻功效，也才能避免戰爭；反之，台灣不改革，中國可能提前以武力進犯。旨哉斯言！

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