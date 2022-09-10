自由廣場》駁張景森、苦苓：這才是小粉紅玻璃心

◎ 林志翰

近日歌手楊丞琳在中國大內宣節目中自稱是「廣東人」，還說「在台灣沒吃過什麼海鮮」、「吃海鮮是奢侈的」等言論引發爭議。不平的台灣人紛紛曬出海鮮美食照，掀起打卡熱潮，就是要證明在台灣吃海鮮一點都不奢侈。

張景森政委卻說台灣的網路不應該染上這種小粉紅的文革風，將霸凌當有趣；作家苦苓則認為楊丞琳是指小時候家境不好，要吃到海鮮很困難，並非指台灣人吃海鮮很奢侈，呼籲外界不要別急著製造敵人、不要像小粉紅那樣玻璃心。國民黨立委李貴敏則是一貫性地幫中國講話，指控一切都是綠營側翼與政治人物的斷章取義，更痛批內政部居然去管藝人的言論、認同與忠誠度，還用「笑死」兩字羞辱當事人。

請繼續往下閱讀...

台灣藝人覺得人民幣很香，那是個人品德的表現，但是卑躬屈膝至顛倒是非，貶抑台灣、讚揚中國，台灣人曬出海鮮美食照分際拿捏得宜，張景森政委、苦苓作家一定是不了解「小粉紅玻璃心」的強悍作為。

「小粉紅」意指網路上傾向民族主義，天天發表愛國、愛共產黨言論的中國網軍，他們關注國際間任何提及中國的相關事務，一但稍有「不敬」就是辱華，有些人將「小粉紅」視為現代的紅衛兵。

義大利名牌D&G曾在二○一八年聘請華裔模特兒「用筷子吃義大利麵」，「品牌設計師在社群上罵中國是屎國」掀起嚴重「辱華」風波，結果二○二一年的莫文蔚在新歌MV中穿了一套D&G服飾，更把社群大頭貼換成該張照片，慘遭小粉紅撻伐。莫文蔚在第一時間透過工作室致歉，也換掉宣傳照片。

在《玩命關頭9》飾演反派的John Cena，在訪問中提及「台灣是第一個看到《玩命關頭9》的國家。」不小心重踩小粉紅地雷，在網上被轟炸，讓他趕緊在官方微博上傳道歉影片，表示「我愛更尊重中國跟中國人，我很抱歉，對我的錯誤。」

H&M集團、Uniqlo、Nike及adidas等多家國際品牌因考量到中國長久以來的人權議題爭議，拒用新疆棉，引起中國小粉紅的攻訐抵制。嚇得台灣明星歐陽娜娜、陳立農、張鈞甯、許光漢等藝人為了保住中國市場，紛紛解除相關品牌代言，即使違約也在所不惜。

對比之下，台灣人狂曬海鮮美食照，嘲諷自己或楊丞琳幾句，這算是哪門子的「霸凌」？新聞披露數天，楊丞琳有發表任何道歉聲明嗎？相較中國小粉紅的無理蠻橫，台灣人真的非常敦厚。

（作者為國中教師，台南市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法