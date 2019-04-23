菜市場政治學》中國的銳實力大平台：統戰、「大外宣」與假新聞

台灣人看中國，有許多人覺得是要人進來、貨出去、發大財的所在；然而，全世界的政策界菁英、智庫、以及學者專家們如何看中國呢？近年來，整個「風向」已經有很大的變化。

◎普麟 ／國立台灣大學政治學系碩士

從國際智庫的報告淺談美國政府對中國政策的轉變（系列一）

編者按：台灣人看中國，有許多人覺得是要人進來、貨出去、發大財的所在；然而，全世界的政策界菁英、智庫、以及學者專家們如何看中國呢？近年來，整個「風向」已經有很大的變化。本文內容援引了非常多的智庫或學者的研究報告，等同一個小型資料庫一樣，讓大家看到「中國因素」是怎麼樣影響著世界，以及世界各國對它的看法。本文將聚焦在「銳實力」這個面向，尤其是中國的統戰和所謂的大外宣計劃。

前言

2018年10月，美國副總統彭斯（Mike Pence）於位於華府的智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表了關於川普政府中國政策的演講，內容被外界視為是美國對於中國長年以來製造貿易不平等、竊取美國高科技技術、對內侵犯人權以及對外擴張政治影響力的宣戰。

美國副總統彭斯（Mike Pence）在美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演講。（彭博）

雖然在川普就任美國總統之初，外界曾一度認為他對中國的強硬立場或許只是一時魯莽，而更有可能在不久的將來對中國全面妥協。然而，早在2017年底，由川普親自公布的《美國國家安全戰略》就直接點名了包括中國與俄羅斯這種所謂的「修正型大國」，正在「採取技術、宣傳和脅迫等方式試圖塑造一個與我（美）國利益和價值觀對立的世界」。 接著，川普更於2018年一月的國情咨文再次表明中國是挑戰美國利益、經濟與價值觀的對手之一，更特別指出「美國經歷了數十年的不公平貿易協議，致使我們的繁榮受到損害」。

甚至，如果閱讀了現任白宮國家貿易委員會主任Peter Navarro以及被川普喻為是最具權威的中國專家、美國國防顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）兩人的著作：《致命中國》（Death by China）與《2049百年馬拉松》（The Hundred-Year Marathon），就可以發現川普所喊出的美國優先（American First）與其中國政策有著非常密切的關係。 《致命中國》一書列舉了中國如何透過各種不公平的貿易手段來獲取鉅額利益，傷害美國的產業發展與就業市場；白邦瑞則是反省了美國過去近四十年來對中國崛起的誤判以及「交往政策」（engagement policy）的失敗，並指出中國的最終目的是要取代美國來領導全球秩序——兩人的著作與建議不但影響了川普政府對中國的態度，甚至在往後的政策制定與執行上得到落實。

《2049百年馬拉松》一書封面照。白邦瑞在該書指出中國政府制訂了一項為期百年的戰略欺敵計畫，試圖矇騙美國政府以實現讓中國取代美國領導全球秩序的目的（圖片來源：Amazon.com）。

然而，輿論對於這是否為美國社會的共識仍莫衷一是，部分認為這僅代表川普個人或共和黨的立場而已。但是從近年來國際各大智庫所發表與中國議題相關的研究報告，就可以發現其關心的主題與內容相較於以往，已逐漸反映出西方國家如今對於中國更具警惕與批判。因此，本文將簡單介紹近年來包括了由美國、澳洲、日本與歐洲地區等多國智庫與學術機構所公布的中國相關議題之研究報告，並分為銳實力、經貿與價值等三大面向，同時對照美中關係的發展，讓讀者更能易於瞭解川普政府所採取各項對中政策背後的研究基礎。同時，也會在最後淺談美國學界與中國研究專家對這個所謂「新共識」的看法與辯論。

銳實力：統戰、「大外宣」與假新聞

近年用來分析威權大國如何透過滲透、收買與操弄輿論等方式來威脅民主世界的概念，引發最多討論的莫過於美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED）於2017年底發布的報告中所提出的「銳實力」（sharp power）一詞。 不過，過去在中文研究圈就有許多專門從事中國統戰研究的專家關注到此手段，但直到近年來歐美各國逐漸感受到中國政治影響力之後，才有外國學者直接使用「United Front Work」（「統一戰線」的英文直譯）的概念來討論中國對民主國家的威脅。例如紐西蘭學者Anne-Marie Brady（2017）在美國威爾遜中心（Wilson Center）發表的文章就以「Magic Weapon」（法寶）為標題，分析在習近平掌權下的中國如何對紐西蘭進行統戰並發揮政治影響力。 同時，美中經濟與安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission, USCC）也發布報告直接點名中國早已將統戰的範圍從國內延伸至國際社會，包括了美國、澳洲與紐西蘭，以及台灣。 接著在2018年10月，由旅台多年的加拿大籍時事評論員寇謐將（J. Michael Cole）於加拿大麥克唐納勞裡埃研究所（Macdonald-Laurier Institute）所發布的銳實力研究報告中更進一步批評，諸如攏絡與收編、意識形態審查與散播虛假資訊等中國銳實力活動，毫無疑問是違反道德且遊走在法律的灰色地帶。

來自國際超過百餘位專家學者與媒體人於2018年底發起連署，公開要求紐西蘭政府對於中國政府騷擾Anne-Marie Brady教授的行為進行介入並採取積極反制（圖片來源：University of Canterbury）。

同時，上述報告也都提到中國所進行國際統戰的領域不但包括了政府與政黨，還有學術圈與智庫、媒體與出版業，以及廣大的海外中國人與留學生社群。 除了直接影響它國政治圈之外，在社會與文化領域，過去一向被視為是中國軟實力代表的「孔子學院」（Confucius Institutes），也被美國全美學者協會（National Association of Scholars, NAS）於2017年所發布的報告批評是中國意圖控制海外大學校園與輸出官方意識形態的機構。 此外，威爾遜中心也發表了中國政治影響力滲透美國高等教育的研究報告，除了同樣也提到孔子學院之外，報告還指出中國藉由外交官員與留學生向校方或教授施壓，以取消所涉及「政治敏感」的學術活動、研究或教學內容。

在媒體與出版領域，美國國家民主基金會與國際媒體支援中心（Center for International Media Assistance, CIMA）於2013年就在其共同發布的報告指出中國如何藉由影響國際各大媒體機構來延伸其審查制度，報告作者、同時也是自由之家（Freedom House）資深研究員的Sarah Cook（2013）在報告提到，中國除了透過官員直接干預或施壓海外媒體之外，還會經由代理人購買廣告或併購媒體，最終讓這些媒體機構自我審查，像是香港與台灣的主流媒體就已經出現上述的狀況。《霧鎖中國：中國大陸控制媒體大揭密》一書作者何清漣更指出，中國於2009年投入大量資金在被稱為「大外宣」（Grand External Propaganda）的海外宣傳計劃，開始大肆收購或入資國際媒體，以擴大在海外的輿論影響力。 美國學者沈大偉（David Shambaugh）也在美國高等中國研究中心（Center for Advanced China Research, CACR）的2018年度報告中撰文指出，習近平時期海外宣傳工作的強化還反映在相關組織改革上，例如2018年「中國之聲」（Voice of China）的正式成立。

除了傳統媒體，銳實力的影響很大一部分是在網路社群媒體上的輿論戰——特別是近幾年的熱門話題像是假新聞（fake news）與網路謠言（disinformation）。由英國牛津大學所執行的「運算宣傳研究計劃」（Computational Propaganda Research Project）就指出，在台灣關於政治的數位宣傳（digital propaganda）可以分為兩類，一類是內部議題，另外一類則是跨海峽的宣傳——特別是關於「統一」言論的宣傳攻勢；另外，該報告也提到即便台灣身處假新聞的重災區，卻沒有在如此慘重的疫情中得到免疫。 新加坡拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratnam School of International Studies, RSiS）所發布的假新聞研究報告中還特別提到俗稱「五毛黨」（50-cent army）的中國網路大軍，像是他們曾經大量翻牆到蔡英文的臉書紛絲頁留下各種負面言論，僅12小時內就灌了近4萬則留言，以此干擾或癱瘓台灣的社群媒體。 美中經濟與安全審查委員會在2018年度報告更明確指出中國為了削弱台灣民主，在蔡英文政府上任後更加強對台政戰工作（political warfare），包括了支持反對勢力以及透過網路來散布假新聞與不實謠言等手段。

因此，面對中國銳實力無所不在的影響，美國哈德遜研究所在2018年的報告就指出，美國應該與其它民主國家盟友進行串聯，共同合作來因應中國對外的政治影響力。 該報告也特別提到政府應該加強培養民眾的媒體識讀能力，而這項建議也已經在美國的「全球合作暨訓練架構」獲得落實，像是美台於2018年10月共同舉辦的「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊就是一例。 此外，無國界記者（Reporters Without Borders）於2019年所發表的報告《中國追求的世界傳媒新秩序》，也建議民主國家政府應要求北京政府停止干預海外記者與媒體，並要求公開中國媒體的股東與資金來源等反制措施，以捍衛新聞與言論自由。

編按：看到這邊不知道讀者們有沒有覺得頭昏眼花了呢？中國影響力無遠弗屆，在媒體以及宣傳方面已經在全世界都引起了注目，而且已經有許多的正式調查報告描述了中國的影響力現況。接下來本文作者會繼續推出文章來討論，在「經貿關係」以及「意識型態」方面，國際上看待中國的「風向」。

※從國際智庫的報告淺談美國政府對中國政策的轉變（系列二）

註釋：

1.Vice President Mike Pence’s Remarks on the Administration’s Policy Towards China, Hudson Institute （October 4, 2018）.

2.中文新聞稿可參考：美國在台協會，「美國國家安全戰略綱要」，2017年12月20日。

3.White House, President Donald J. Trump’s State of the Union Address （ （January 30, 2018）, 中文新聞稿可參考：美國在台協會，「總統唐納∙川普發表國情咨文」，2018年1月31日。

4.而川普政府的美國國家安全戰略四大支柱之一的「促進美國繁榮」，就是對於這個狀況的回應，其手段包括尋求「自由、公平與互利的經濟關係」、「不讓他人竊取我們（美國）的智慧財產權和不公平地利用自由社會的創新」，同時「重振美國經濟活力，使之有利於美國勞工和公司」等，簡單勾勒出美國政府要如何藉著處理與中國的關係來促進自身經濟發展並維持在各領域的領先優勢。

5.David Tweed, “This Is the Man Trump Described as ‘The Leading Authority on China’,” Bloomberg （September 27, 2018）

6.Engagement policy又被稱為接觸政策或和平演變政策，指美國透過與中國的交往與互動，試圖讓中國在改革開放之後讓市場與經濟自由化，進一步促成中產階級興起，並期待成為推動中國民主化的力量。

7.銳實力非常不同於軟實力，後者強調一國靠著文化、價值觀等來吸引或說服其它國家，而銳實力雖然也有文化與價值的面向，但卻是專指威權政權透過滲透、分化與操弄等方式來影響民主國家的政治運作，例如俄羅斯被控以資訊戰、輿論戰的形式介入與干預美國2016年總統大選。除了俄羅斯之外，被點名使用銳實力來影響其它民主國家的威權大國也包括了中國。參考：Walker & Ludwig 2017。

8.早在銳實力的概念被提出之前，中國共產黨就長於使用類似的手段在進行政治鬥爭，也就是通稱為「統戰」的統一戰線工作，此外還包括了對外的宣傳工作，特別是中國於2003年提出「三戰」中的心理戰與輿論戰。

9.類似的研究還包括了分別以澳洲學者Clive Hamilton的《Silent Invasion： China’s Influence in Australia》與加拿大資深媒體人Jonathan Manthorpe的《Claws of the Panda: Beijing’s Campaign of Influence and Intimidation in Canada》等兩本著作；台灣的個案則可以參考由吳介民、黃健群與鄭祖邦所主編的《吊燈裡的巨蟒：中國因素作用力與反作用力》一書。

10.Bowe 2018.

11.然而，寇謐將同時也指出目前在面對中國銳實力時所面臨最大的困境，就是現行的法律體系難以進行有效的處理。參考：Cole 2018。

12.中國除了透過代理人捐助政治獻金、收買政治人物，甚至還有與共產黨關係密切的海外中國人直接參選，像是澳洲富商黃向墨、紐西蘭國會議員楊健都是近幾年極具爭議的實例。

13.Peterson 2017.

14.例如加州大學聖地牙哥分校（UCSD）就因為在2017年邀請達賴喇嘛擔任畢業典禮講者，而被中國取消雙方的合作與交流。參考：Lloyd-Damnjanovic 2018。

15.何清漣，〈何清漣專欄：一份未能出版的中國大外宣研究報告〉，《上報》，2018年03月21日。該報告經過改編之後於近期出版成書，請參考：何清漣，2019，《紅色滲透：中國媒體全球擴張的真相》，台北：八旗文化。

16.Shambaugh 2018.

17.Monaco 2017.

18.Vasu et al. 2018。

19.USCC 2018.

20.Parello-Plesner & Li 2018。

21.美國在台協會，全球合作暨訓練架構「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊，2018年10月18日。

本文經授權轉載自菜市場政治學 中國的銳實力大平台：統戰、「大外宣」與假新聞

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