自由廣場》海外遊子心懷台灣

◎ 李壬癸

有一次我應邀到紐約宜蘭同鄉會去演講，餐會時有人問我對當年行政院長謝長廷所說的「憲法一中」，有何看法？我反問，「何謂憲法一中？」他們有的人笑了起來，好像奇怪我人在台灣，反而還沒有像他們那樣關切台灣的局勢。許多從台灣到海外創業的人都很關心台灣的前途，紐約宜蘭同鄉會就是那樣一種聯誼會。當年謝長廷為了要跟中國大陸打交道，曾倡言「憲法一中」，違背陳水扁的「一邊一國」立場，不久就下台了。

台灣人在國際學術界很有成就的人士並不少，他們不僅關心台灣，而且願意犧牲自己在美國優越的研究環境，回到台灣來工作，為提升台灣國際學術地位而努力。李遠哲就是眾所周知的例子。他已具備諾貝爾獎的光環，若留在美國做研究，無往而不利，卻願意為了台灣，放棄美國籍，就任中央研究院院長。那幾年（一九九四–二○○六）他說服了好幾位國際一流的台裔或華裔學者回到台灣來工作，如病毒學家賴明詔院士、物理學家鄭天佐院士、物理化學家陳長謙院士、考古學家張光直院士等等，不勝枚舉。

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誠如賴明詔所說，「SARS聖戰的經驗，促成鮭魚返鄉的契機」。現在全國上下一心對抗COVID–19（武漢肺炎），使台灣成為公共衛生的國際模範生，也是有不少海外學人歸國投入的戰果。

樹大招風，李遠哲為台灣做了很多事，大家有目共睹，卻也招來了一些人身攻擊。那些惡意批評他的人都是把他們政黨的利益擺在國家利益之上，明眼的人一看便知，無庸置疑。

過去這三十年來，在國際學術界台灣地位已有顯著的提升，這些遊子的歸鄉共同為台灣打拼確實功不可沒。台灣目前處境相當困難，台灣是否能繼續生存下去，有賴國內外大家共同努力。一直住在國內的人更應該衷心感謝海外學人的回鄉與無私奉獻才對。

（作者為中央研究院院士）

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