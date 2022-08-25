社論》「一中假戲」可以休矣

對「帝國之子」習近平而言，侵吞台灣、壓住日本、挑戰美國、追求霸權，是他賦予自己的偉大使命。（路透檔案照）

裴洛西訪台仍在餘波盪漾，北京以之為藉口的圍台軍演、飛彈發射（五枚落在日本EEZ），民主國家紛紛指責北京企圖以武力改變現狀、建立新常態，美日等多國議會，也相繼組團訪台。北京訴諸行動展演犯台劇本，西方不得不採取動態平衡行動，以維持台灣獨立現狀。大家都有一個共識，協助烏克蘭早日結束戰爭，同時，防止中國在印太地區鋌而走險。然而，北京卻做賊喊捉賊，極盡所能合理化自己的軍事冒進行動，支持台灣者即犯我中華者，雖遠必誅。看來，習近平很想測試，西方是不是他眼中的紙老虎。

中國外交部自稱，裴洛西訪台以來，已有一百七十多個國家重申堅持一中原則。儘管如此，北京極度在乎華府「掏空」一中原則，這就已經說明了這個北京的異想世界，特別是「台灣屬於中國的一部分」，必須得到美國的背書才有效。偏偏，美方只表達了「認知到」中方的主張（日本則是「充分理解和尊重」），而且把北京的想像與和平解決兩岸分歧掛勾起來。至於北京，日前發表的白皮書仍堅持，絕不承諾對台放棄使用武力，此一重申配合其對台「武統」之諸般挑釁，包括「圍台軍演」，更令華府的一中政策離北京的一中原則更遠。北京最為擔憂的是，華府風向帶動其他國家，一如聯合國二七五八號決議排我納匪，也是尼克森敲開中國大門起了連鎖效應。

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從尼克森到歐巴馬，台灣一直在邊緣奮鬥。尤其，一九七○年代末，鄧小平總設計改革開放，西方投資中國成風，一九八九天安門事件亦未改。柯林頓，將貿易與人權脫鉤，給予中國永久性正常貿易關係地位。拜全球化之賜，加入WTO之後，中國成為西方眼中的工廠、市場、機會、和平紅利。當時，兩眼只看到利潤的人，天真地幻想著，中國將因經濟發展而促進政治改變，成為西方的夥伴、負責任的大國。相形之下，台灣似乎可有可無，只要中國和平崛起，兩岸和平統一將水到渠成。一如譚慎格所形容：「只要中國假裝對台灣有『和平解決』政策，美國也會假裝奉行『一個中國政策』。」於是，北京的一中原則，在國際上更理歪氣壯。

隨著中國崛起，經濟快速成長並帶動軍事現代化，美國霸權必將遭到中國挑戰、取代的論述逐漸出現。只不過，在企業利益主導下，華府似乎缺乏應有的危機意識。歐巴馬且輕信習近平的承諾，坐視中國在南海軍事化，且將南海內海化。川普，是美國的轉折點。川習的蜜月期很短，二○一七年底首份國家安全戰略報告，中國便被定位為挑戰美國的競爭對手。隔年，美中貿易戰揭幕，雙方緊張逐級升高，拜登繼任無損於這種趨勢。現在，「即將到來的美中衝突」，隨著習近平的東升西降執念，即使拜登「不尋求、不引發危機」，衝突卻越來越成為可能。

從年初的北京冬奧，貫穿年底的二十大，習近平一直為美中衝突鋪陳。二月四日，以北京冬奧為背景，中俄發表新時代聯合聲明，三週後普廷入侵烏克蘭。烏俄戰爭，拉出國際的兩個陣營，雖有少數的灰色地帶。習近平明挺暗助普廷，無非是想利用這場戰爭，獲取侵吞台灣的經驗，意外的是閃電戰變持久戰。半年來，習近平穩站普廷同一邊，隱約透露他的對美決心。果然，七、八月之交，裴洛西訪台之前的對美恫嚇，之後的圍台軍演、飛彈試射且及日本專屬經濟領域，習近平昭告世人戰狼出征的圖像，其餘只剩下時間而已。

對台軍事冒進行動，顯然存有內部矛盾因素。日前李克強視察深圳，穩就業、保民生成為重點，可見問題不小。紐約時報稱：官媒一系列追求統一的頭條新聞，已將經濟放緩、銀行醜聞、女性被打，以及新冠病毒封控措施，仍讓幾百萬人出不了家門等問題推到一邊。不過，也不宜用內部矛盾解釋一切。對「帝國之子」習近平而言，侵吞台灣、壓住日本、挑戰美國、追求霸權，是他賦予自己的偉大使命。國內的十年肅清政敵、數位極權統治，幾乎確保他的權位沒有後顧之憂。也許，在東升西降的迷幻裡，他也清醒認識到中國國力已過了拋物線的頂點，尤其是經濟榮景難再恢復，而他的選擇會不會傾向，在國力下滑到露出弱點之前放手一搏？圍台軍演及其連續劇，如果外界看透了這種內心戲，還需要繼續配合演出這齣「一中假戲」嗎？

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