社論》中國搭上了仇恨號失速列車

中共北戴河會議結束，習李的公開露面分別透露玄機。習近平巡視遼寧「遼瀋戰役紀念館」，「回顧東北解放戰爭歷史和遼瀋戰役勝利進程」，訴求主軸是解放戰爭勝利，隱然劍指武統台灣的決心；並且再度強調「共同富裕」，凸顯習的經濟路線，不會偏離社會主義的「初心」。相對的，李克強則出現在昔日鄧小平南巡再度楬櫫「改革開放」的深圳，主持「經濟大省座談會」，於中國經濟成長趨緩，並深受清零政策干擾之際，重彈「不論國際形勢如何變化，對外開放是基本國策」。習李的動作言談，到底是互別苗頭、權力抗衡，抑或只是「一個扮黑臉、一個扮白臉」？二十大之後的中國會繼續堅持與文明世界對撞的戰狼路線，抑或回到鄧小平「韜光養晦」的低調自持，值得關注。

習近平在二十大尋求個人權力延續與壟斷之際，中國其實正面臨「改革開放」以來，最嚴峻的局面。中國在持續四十年的快速成長之後，因為採用的是「計畫經濟為裡、市場開放為表」的黨國資本主義，缺乏自由市場的效率與汰弱機能，一切問題均以國家力量予以解決，並且追求「量優先於質」的目標，如此堆疊出一個外表壯觀龐大，內在則弊病叢生的全球第二大經濟體。這個用「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的方式拖延根本治療的經濟模式，至今日終於爆發各種沉痾，包括房地產泡沫、債務泡沫、地方財政風暴，以及在各種新創產業上大肆補貼，所造成的產能過剩，可以說「掛資本主義羊頭、賣社會主義狗肉」的經濟模式，已經面臨崩毀的危機。而其徹底解決的方法，顯然是拋棄社會主義的路線，真正回歸市場經濟；但是，採取自由市場機制，必須保障個人財產與遵守契約精神，如此一來則必須建立公平透明的法律體系，以及鼓勵個人創造力的自由、多元空間。這是視專制獨裁為政權命根子的中共，不可能採納的作法。在此情況下，對北戴河會議及緊接其後的二十大的觀察，重點應在於未來中國何去何從的路線之爭，而非跟人事更迭攸關的權力鬥爭。

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遺憾的是，在中共領導人的強烈權力慾望與意識形態偏執下，中國一直處於政治壓倒一切，「中共領導光輝偉大」、「沒有中國共產黨就沒有新中國」的迷障之中，致而當前的中國，揚棄社會主義共產專政的可能性幾乎不存在。二十大之後，不管人事、政策上有何爭鬥或妥協，但以民族復興之名走向社會主義強權的道路，顯然不會改變。如此的發展格局，導因於七十多年中共的控制術，已經徹底改變了中國的社會結構與價值觀，把中國人塑造成一種新的政治種族；猶如納粹統治下的德國人。二次大戰結束後，學者在探討發生世界大戰歷史悲劇的緣由時，常會產生一個疑問︰希特勒統治下的德國民眾到底是納粹的幫凶、共犯，或只是無辜的第三者？多數德國人是否接受納粹的雅利安種族優越論，而對於希特勒的猶太滅絕罪行視而不見？事實上，任何政權沒有人民的支持，是不可能維持長久有效的統治。而當代的中國人，在中共長期以「中華民族偉大復興」與「百年國恥」的民族主義仇恨洗腦之下，完全不顧歷史已經進展到一個與百年前不同的時空，根本不存在「美帝」、「日本軍國主義」、「八國聯軍」，仍一味灌輸民眾仇外情緒，將民主自由人權等普世價值，當成資產階級剝削人民的工具，更把發表關切台海和平的G7斥為「新八國聯軍」，並對台灣進行「封島軍演」。而中國的社群平台對此種野蠻行徑卻洋溢著「犯我中華者，雖遠必誅」的狂妄氛圍，眾多小粉紅更附和著對台「喊打喊殺」，種種景象看來，似乎與納粹治下的德國人很類似。多數中國民眾已經普遍感染了中共種下的仇恨病毒而不自覺，因此為中共的仇外與對台恫嚇助勢，竟以為是伸張正義，消滅妖魔，卻不知中共與自由世界的對立，並非資本主義與社會主義的對抗，而是專制獨裁的野蠻意識與民主自由的文明價值的抗衡。

近代的中國其實是一部悲劇。從清末積弱不振，受到列強欺凌，到民國成立，仍是軍閥割據，民不聊生。之後更成為兩個「仿列寧黨」國共的內戰戰場。甚至到了毛澤東成立中華人民共和國，中國人不但沒有站起來，反而蹲下去、趴下去、甚至跪下去，淪為共產黨的奴隸。如今有了唯一站起來的機會，卻是跟著中共對外喊打喊殺，要血洗台灣，打倒美帝、日帝。殊不知，中共歷次政治運動與權力鬥爭受害的中國人有數千萬之多，連習近平亦是文革的受害人，但眾多中國人沒有對中共怨懟，反而一味仇視民主國家，更覬覦從中華人民共和國成立以來就不是其一部分的台灣。如此的中共與被其灌輸仇恨意識的中國人，如同搭上一部失速列車，若非改變體制與價值觀，改變前進的方向，向民主世界靠攏，未來恐怕只會造成文明世界的重大劫難。

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