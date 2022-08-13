自由廣場》保險詐欺？ 別搞錯對象

◎ 羅俊瑋

媒體報導：因禾馨診所涉及詐保，北檢建議，目前法令每人可買三張實支實付醫療險，卻變相淪為保戶賺錢工具，應檢討是否限縮張數。金管會保險局則回應，將在兼顧民眾權益下，審慎考量。

按實支實付之醫療費用保險之爭議，在於是否具損害填補之性質，於保險實務運作、法律學說、司法判決與保險監理機關間，尚屬一大爭議。但從來都不是是否引發犯罪之問題。果若如北檢認知，此等保險已淪為保戶賺錢之工具，應就此加以限制。則吾人亦可謂：意外保險，甚至所有之產、壽險商品，均有可能成為不肖之徒謀財害命之賺錢工具，故均應加以限制或禁止此等商品販售。而近來熱議之防疫保單，對於投保一張以上之被保險人，是否亦視為謀財工具，而應加以禁止？

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個人認為，保險為風險分散、消化損失之重要工具，無論對於個人、社會或國家均具重要性。前揭犯罪引發保險之議題應為：保險業應如何加強商品設計與業務運作過程之風險控管、主管機關應如何協助業者建立與加強業界間之風控系統、業者與主管機關應考量如何提昇國民對於保險制度之正確認知、檢調等司法機關應如何加強打擊此等詐欺犯罪，始為正途。至於購買幾張保單，則為依據保險性質由保險法規制之範圍。

按個人觀察，現今保險業務之運作，大幅偏離保險係損失填補之本質，而過度強調理財獲利之引誘，係保險監理機關與業者應立即處理之問題。

（作者為中正大學法律學系教授）

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