自由廣場》期盼糖尿病治療 能有完整選擇權

◎ 朱書儂

身為一個糖尿病病友，與病共存是人生下半輩子最重要的課題。筆者因為家族遺傳因素，罹患糖尿病機率本就更高，但即便謹慎，仍在高中時期確診。面對未來長時間與糖尿病共存的生活，年紀輕輕的我，很能理解可能會遇到各種併發症的可能性，也因此嚴苛地對待自己，無論在飲食、生活都多方控制，也接受胰島素治療。不過，也因身心壓力，曾經有一段時間出現心理失衡，直到在醫護團隊幫助下、以合適「腸泌素」藥物輔助，才讓生活逐漸回到正軌。

老實說，我很幸運，在接受胰島素治療長達十一年後，約五、六年前某次回診中，在醫師說明下了解腸泌素這類藥物除了可控制血糖外，也能幫助患者建立均衡飲食習慣、達減輕體重目的；此外，這類藥物還可額外保護心血管並減緩腎功能惡化，且低血糖副作用極低，對生活影響性低。在與醫師討論後，開始使用腸泌素輔助，如今成功穩定身心狀態、讓生活與工作都上正軌。

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這段期間，我血糖控制得宜、糖化血色素都在四‧八％左右，各項指數包括低、高密度膽固醇與腎功能等，也都在標準範圍內。配合飲食、運動與腸泌素藥物輔助，體重顯著下降。整體來說，對建立自主管理健康狀況的輔助上，大有助益。

可惜，最近得知，腸泌素藥物目前在健保給付規定較嚴格，只有發生重大心血管事件，或使用兩種以上其他糖尿病藥物經過半年以上，血糖仍控制不佳者（糖化血色素仍高於八‧五％）才能夠使用。一般人可能不理解它代表的意義，但在醫師或糖友聽來，已是嚴格限制。

做為這輩子要與糖尿病共存的病友們，相信「血糖控制」必是首要。依過往經驗，如果糖化血色素高於七‧○％，已是非常糟糕、且醫護團隊也會盡快調整用藥協助控制。但要等到符合健保條件，可能已讓糖友所有器官泡在高血糖血液中半年以上，才能擁有腸泌素藥物治療的選項，其間可能讓共病與死亡率都提高。

懇切盼望健保署能傾聽糖友心聲，能夠重新審視並放寬腸泌素藥物的給付標準，相信除了幫助控糖、也減少心血管疾病發生與腎功能惡化，省下治療併發症的花費，也讓二百萬糖友擁有更完整的藥物選擇權，造福糖友。

（作者從事服務業）

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