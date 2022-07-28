自由廣場》解讀「漢光38號演習」

◎ 諸葛風雲

蔡英文總統廿六日登上基隆艦出海視導漢光演習，除了是她上任以來第二次同類視導之外，更透露國軍要在海、空殲滅來犯敵人。雖然整個漢光演習包含了各項操演，但蔡總統特別視導的「蘇澳港要港防空作戰」、「反水雷作戰」、「艦隊防空作戰」、「海空聯合反潛」、「制空作戰」等任務是演習中規模較大的一部分，以下幾點場邊看法提供國軍做為參考：

一、國防部可以考慮參考日本海上自衛隊，每兩年舉辦一次海上觀閱式，開放民眾報名，讓民眾體會海上分列式及操演的震撼感，一來可提高民眾的認同度，二來可考驗海軍艦隊的執行能力和增加操艦經驗。

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二、操演並未看到有大量運用國軍耗費近十億元，引進美軍現役的「實兵模擬接戰系統」，顯見漢光演習仍採用「計畫統裁」方式按照劇本推演，這樣容易淪為表演、跑戰術位置以及火力展示而已，擬真程度不若美軍舉行的各式演習，殊為可惜。

三、無人機（UAV）不論陸海空各軍種均未廣泛運用，但這卻是未來發展的重點。

四、雖然幻象二千戰機發射的魔法飛彈並未擊中扮演敵機的照明彈，但反過來說具有高辨識度的飛彈，並不會被照明彈這類誘餌所欺騙，瑕不掩瑜；但若真的魔法飛彈有問題，顯然這批九○年代採購的飛彈雖經過中科院的延壽，但表現未如預期，那就要留意了。

漢光演習在準備階段就發生不幸的戰車意外，國軍的對戰訓本務的認知，各軍種不同，陸軍認為練體力、練刺槍也是訓練的一部分，但現實中現在戰爭各種先進武器不斷推陳出新，只有缺乏武器的軍隊還在將刺槍、踢正步、軍歌比賽等這些活動當作戰訓，而海空軍及陸戰隊在武器操作的訓練上相對精實，希望國軍繼續進步，才能確保台灣安全；同時，也希望民眾能支持國軍、支持政府挹注國防經費、整軍經武，這才是保證台海和平唯一方法。

（作者是軍事部落客）

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