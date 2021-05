自由開講》美議員提戰略清晰 我仍應強化國防力量

哲偉

日前中央社一篇名為「反駁戰略清晰不利說 美眾議員:中共才是挑釁者」的報導表示美眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾(Michael McCaul)與眾議員夏波(Steve Chabot)發出共同聲明,對白宮印太事務協調官康貝爾(Kurt Campbell)與美國國家情報總監海恩斯(Avril Haines )對台灣防衛政策的說法提出反駁。康貝爾與海恩斯日前均在不同場合表示「戰略清晰將產生一些非常不利後果」或「若美國從戰略模糊走向戰略清晰,中國將視此為嚴重破壞穩定」等觀點;而兩位眾議員對此則反駁道「不是美國威嚇攻擊的努力,也非台灣維持自由國家的願望,而是中共的挑釁加劇台灣海峽的緊張局勢」

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾(左一)(法新社)

戰略清晰有助於防止戰爭

近期關於美國在對中政策(尤其是中共犯臺應否介入的問題)上應保持戰略模糊還是走向戰略清晰的爭論不斷;過去幾十年,美國認為其「戰略模糊」政策在臺海創造了微妙的平衡;這種對美軍是否介入的不確定性讓中共對貿然攻臺可能帶來的後果有所忌憚。然而近年來中共文攻武嚇不斷,從外圍文宣刻意釋出「佔領臺灣模擬圖」、軍機軍艦近乎每日騷擾、刻意策畫雙航母繞臺及新型兩棲戰艦下水等動作,均能看出中共正試圖在政治軍事等方面加大對臺施壓力度,甚至正逐漸走向軍事冒險主義。

面對軍事冒險主義,根據歷史經驗,只有明確劃分底線的戰略清晰政策才能阻止野心國家的企圖,一如二戰前的法西斯德國之所以明目張膽的擴張,正是因為面對日本對中國東北的占領及義大利對衣索比亞的入侵,國際社會均未能有效制止,反而留下模糊與綏靖的空間才鼓舞了希特勒在軍事上採取冒險行動。

回到今日的中國問題,美國若走向戰略清晰、單邊主義的強勢外交,雖會造成一時的關係緊張,然而正因為消除了模糊化的空間、導致冒險行動不容易產生;反而更能有效制止中國可能在臺海進行的軍事冒險;因此就維持臺海和平的角度,一個戰略清晰的美國,將更有利於我國的安全環境。

我仍應強化國防力量

而目前美國對其戰略清晰/模糊與否雖仍未明確表態,但檯面下的軍事技術援助及軍售案和雙邊交流卻明顯越趨開放,如國造潛艦紅區裝備的獲得、多項軍售案的通過及邀請我海軍司令參加美印太司令交接典禮等,都是正面的對臺支持。

然而以務實而健全的國防觀論之;不論美國對中戰略清晰或模糊,持續加強自身之國防力量才是真正預防戰爭之道,亦只有致力於建設強大的國防才能使敵不敢妄為。西諺有云:「God helps those who help themselves」亦即「天助自助者」若以國防觀點看待,則其告訴我們的意義是:「只有主動承擔起自身防衛義務的人,才可能獲致和平的果實」

(軍事研究人員)

