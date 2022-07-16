自由廣場》安倍晉三留下的戰略資產

◎ 楊宗岳

日本前首相安倍晉三不幸遇刺身亡，震撼了日本社會以及世界各國。安倍可說是深深影響日本政治與外交政策的重要人物，二○○六年他第一次出任首相，便與當時的外相麻生太郎共同提出「自由繁榮之弧」的外交戰略，主張應在國際上爭取同屬追求自由、民主的國家組成價值同盟。

隔年安倍出訪，在印度國會發表演說時提出以日本、印度、美國和澳洲等民主國家組成「自由與繁榮之弧」構想。雖然二○○九年敗選下台，自由繁榮之弧戰略無法持續發展，但印太戰略發展已見雛型。

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二○一二年安倍領導自民黨重新奪回政權，開啟了他第二任八年的首相生涯，進一步提出「亞洲民主安全之鑽」戰略構想，核心理念是號召籌組美國、日本、澳洲、印度「四國菱形連線」，對抗中國崛起的威脅。

由此可知，安倍的戰略思維早在二○○六年時候就已「定錨」，一開始雖未受到盟友重視，但經過十幾年的國際情勢變化，中國揚棄了過往韜光養晦的戰略，開始走向「戰狼外交」之路，才讓民主國家驚覺到中國並非「和平崛起」，而是想要將自己的意志強加在國際社會上。在此環境下，二○二○年開始，各國開始響應安倍的亞洲民主安全之鑽戰略。諸如美國、日本、澳洲、印度重新動啟四方安全對話、美國提出自由開放的印太戰略等，其實都源自於當時的自由繁榮之弧戰略構想，歷史的發展證明了安倍的遠見。

安倍不幸身亡，外界關注日本的政局以及外交政策是否會有變化。事實上，安倍於二○二○年卸任首相後，常發表友台言論，諸如「台灣發生事態就是日本發生事態」，認為美國應毅然捨棄對台採取的「戰略模糊」，有必要明確表達防衛台灣等等。這些言論也影響了岸田政府的外交政策，如岸田首相在國會演說時強調台灣是重要的夥伴、美日二加二會談共同聲明強調台海穩定的重要性等等，都可看出安倍理念的重要影響，且他不但改變了過往日本「經濟大國，外交小國」的地位，走出一條新的外交戰略，他主政下的日本，友台遠中已成為日本人的主流民意，以及當前日本外交政策的主流，相信未來將會持續影響著日本政府。

（作者為智庫研究人員，新北市民）

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