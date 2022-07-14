自由廣場》緬懷游振亮先生

亦師亦友的民主鬥士

◎ 游錫堃

七月十日清晨出發，回到冬山街上至前台灣省諮議會議員游振亮（一九三九~二○二二）的靈前拈香致敬，心理深感不捨與悲痛。回想起我們一起被監視、盯梢、被列為「秦元份子」的相同遭遇，遂決定撰文，悼念這位相識、相知一甲子，亦師亦友的老戰友。

振亮兄與我原非同村，但因為緊密的地緣關係而很早就認識。當時從事黨外活動是有危險性的，黨外人士也互相防範，不會隨意接受外人。藉著振亮兄的關係，我拉近了與青年黨的距離，才有機會認識同屬青年黨的郭雨新先生，讓我成為參與郭先生推動社會改革的支持者之一，更因而踏上參與政治的不歸路。

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廿八歲那年（一九七七）的春節，是我第一次展開參選行動的日子。當時尚在國泰信託公司上班，沒有資源、沒有人脈，對於參選也沒把握，因此，春節的數個月前就向振亮兄請益，請他幫忙。比我年長九歲的他，一直是郭雨新先生的助選員，也是冬山鄉選民服務的負責人，一九七三年曾經參選過第八屆縣議員而不幸落敗，但其在競選活動、選務運作、選戰策略上，仍提供了我許多寶貴意見；雖然那一年我「競選未遂」，但對我後來參選仍幫助很大。

至今我依然記得在一九七七年大年初一早上，我騎著機車如約上門時，振亮兄滿臉訝異的說：「沒有想到你是玩真的！」可能感受到我的決心，他稍加停頓後就著裝準備，然後毅然地跨上了我的機車，開始了我們的宜蘭全境拜年活動，不管是頭城、礁溪還是三星、五結，都有我們的足跡。如今想起在美麗島事件兩年前，那個白色恐怖的戒嚴年代，只因為嚮往民主政治，兩個懵懂年輕人就貿然走向一條充滿風險的未知之路，如今想來不禁啞然失笑。

振亮兄是一個堅強的民主鬥士，我們一起參與圓山組黨及台灣民主運動，與我一直是相互扶持、切磋的夥伴。不管是省議員、縣議員競選時的互相支持，或是縣長、縣議員間的相互論辯，我們始終保持著緊密的互動與合作。如今，回顧我們一同經歷的過往，推動的台灣政治與宜蘭縣政的改革，也終將成為台灣自由民主發展的養分。在此我要向振亮兄的家人表達我深切的哀悼，他的離開讓我感到萬般的不捨，但我也相信他的精神與理想，會一直長存於我及眾多宜蘭人的心中。

（作者現任立法院長）

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