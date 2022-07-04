自由開講》林佳龍應理性思考的問題

◎潘千山



近期以來，前台中市長林佳龍為爭取台北市長黨內提名，動作頻頻，其積極程度宛如羅智強在爭取國民黨桃園市長。只是一向形象頗佳的林，最近言行讓人感覺很不搭調，似有一點走鐘。筆者認為其應理性思考下列問題：

林佳龍（右）與陳時中（左）都被視為民進黨台北市長的熱門人選。（資料照）



其一、黨員應尊重黨內機制：選舉為了求勝選，政黨會有通盤考量，黨員自應遵守遊戲規則，表達個人意願當然可以，但無須去打壓黨內同志。更無須屢上媒體，高談闊論，連要不要選2024也成了話題。自己有那麼重要嗎？



其二、選舉不能一廂情願：林是優秀人才，但筆者認為他不適合在台北選，理由很簡單，如果林夠強，應留在台中，俗話說：在哪裡跌倒，就在哪裡爬起來，不是嗎？否則屆時對手喊，「台中選輸，來台北選，首都算什麼？」林如何自圓其說？



其三、台灣民調有些剛好相反：台灣民調如果準確，四大公投民進黨絕對是輸家，2020年總統當選人應該是韓國瑜。林言，他的民調大幅領先陳時中，有多少人會相信？有一種民調很詭譎，經常在政黨提名時出現，目的就是要讓對方的「滷肉腳」出線。



其四、政治人物心胸應放寬：政治人物最忌諱的就是搞小動作，林提出「仇恨值高」的問題很不恰當，不論指的是否陳時中，都不應該。另外，林又透露陳時中未接他的電話、傳了簡訊也未回應云云，讓人覺得林在射暗箭，不夠光明磊落，有哪位朋友會因為你沒接電話、沒回應LINE，會拿出來說嘴？而且有沒有打，還是個問題呢！



選舉是一時的，人品與風格是永久的，莫為了一時權位，把人生路走窄了，把朋友也傷害了。

（退休教師）

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