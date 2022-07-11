自由開講》我期待的雙北生活圈及市長

樹新板

這個周末，隨著民進黨雙北市長提名人選確定，一顆懸著的心，終於得到安頓。

昨日民進黨雙北市長布局拍板！陳時中選台北市長、林佳龍戰新北市長。（中央社）

適逢全家外出踏青，一路經過樹林，新莊，三重，淡水，臺北信義區，板橋新板特區。心中無限感慨，必須要説，身爲新北人，最讓我不解的是，爲何一水之隔的兩市，臺北是繁華城市，新北卻還停留在鄉村格局。

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如果比照美國，英國，加拿大，日本等國家，其首都或主要大城市，確實是坐擁大都會生活圈，然後外圍是支持大都會生活必需的鄉村。但是新北市的地位不是作爲臺北生活必需的鄉村而已。新北市幅員廣大，人口眾多，四百萬選民，很大比例是在臺北市工作的上班族，因爲房價，所以選擇住在新北。坐捷運、火車、公車或開車，來到臺北市上班。

四百萬新北市民，貢獻的稅金，全國之冠，但是一水之隔，我們享受的市政建設，種種福利，並不匹配。回顧幾位前市長的政績，首先，最亮眼的無疑是新板特區，作爲整個新北市最繁華的地段，原本有著要取代臺北市，成爲台灣華爾街的雄心，大興土木，華廈林立，而如今徒留每坪百萬元起跳的高級住宅，有些溢價買的屋主，因爲不想成爲套房，削價求售，但迄今仍滯銷空置。第二，是萬坪公園，它的前身是原本可以供民眾溜冰休憩的「追風廣場」。那是當初老縣長蘇貞昌，耗費巨資，整頓了板橋新站的髒亂環境，才成就了追風廣場。不料接任市長，大筆一揮，新官上任三把火，一舉鏟平，變成了今日的萬坪公園。我如果是市政府的外部會計師，我一定會審計，這個決策的合理性，新北市民繳付的稅金，不該這樣花費。第三，新北幅員廣大，有29個區，但是我其實説不出，代表新北的文化特質是什麽？是客家桐花祭？是金山萬里漁港文化？是土城工業文化？是鶯歌的陶瓷文化？還是三峽金牛角？第五，能代表新北的作物又是什麽？全國的農會提倡一鄉一特色，那代表新北市的是什麽？是土城擺接麵嗎？擺接，土城，平埔族，之間的脈絡是什麽？隨機問個新北人，大家知道嗎？

新北市是一個移民城市，像紐約一樣，是個文化熔爐，大家來自全國鄉鎮，都是新住民，只是先後到來。新北有豐富的地貌及文化底蘊，我心中理想的雙北生活圈是什麽？是能讓我們新北市民，在介紹自我時，驕傲的說我來自新北，而不是弱弱的說，我是臺北人。是我們可以騎著U-bike，通行雙北，不用擔心歸還系統不接軌。是不用擔心分別在雙北生活的長輩，老人年金發放制度不同，是不用擔心確診後，在新北，臺北上班上課的家人，隔離要求不同，是我們可以像在美國華盛頓特區，或日本東京上班的人，打扮美美進城，然後下班坐捷運，火車，公車，開車，回到一橋之隔，一水之隔的家，是一個居住環境條件比臺北蝸居更好的家。

期待未來的新北市長，能把新北市建設成一個不亞於臺北市的大都會，與此同時，又可以完全支持首都的民生必需，也就是説既獨立于臺北又支持著臺北。期待雙北共存共榮，龍、中市長，加油！

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