自由廣場》醫科頂大遭路過 關鍵在志願數

◎ 溫順德

大學申請入學放榜，缺額高達一萬多個，其中醫科一一七人，台清交成頂尖大學，亦不足額八六九人，寫下近四年來新高。昨日貴報自由廣場，鍾教授曾為文討論，分析造成缺額主因，建議捨棄五標門檻，部分論點雖然中肯，卻未窺見問題堂奧。

鍾教授文章中指出，今年數Ａ難度較高，加以門檻缺乏彈性，致頂大過篩者大減；廢止校系五標門檻，檢定改採浮動設計，才能避免考生徒勞。然而檢視相關數據，台大一階未滿科系，僅兩系數Ａ訂頂標，合計短少五十一人，分發缺額一七六人；陽明交大一階未滿，僅一系數Ａ訂前標，不足人數低至五人，分發缺額二○二人；成大數Ａ訂門檻者，一階篩選全部足額，分發卻缺二九八人，顯然數Ａ各標人數，較之以往大幅下降，並非缺額增加主因，捨棄門檻亦無必要。

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後段大學分發不足，固為供需因素導致；而醫科頂大遭路過，則為制度失當促成。或謂提高篩選倍率，或稱增列備取人數，缺額問題自然解決，然目前的篩選倍率，多數規定三至五倍，如再擴大篩選倍率，更多學生進入二階，一則校系負荷變重，甄試人力不易尋覓；二則甄試收入增加，勢將招致斂財批評；三則錄取機率降低，多數考生白忙一場。放大篩選倍率作法，無由根除問題癥結，反卻引發更多弊端；校系增列備取人數，或可稍解缺額窘境，亦非正本清源之策。

現行申請入學制度，每生可填六個志願，然考生志願數過多，重榜情形必然嚴重。台大成大可選五系，清大更高達六系組，考生執著名校情節，悉數選填同校系組，重複錄取情況頻仍，分發當然出現缺額。建議比照考試分發，擴增申請入學志願，最多可選填五十個，考生填完志願序後，再由電腦進行篩選，至多通過四個校系。考生不受志願限制，可依志趣放膽選擇，不惟減少高分低就，抑或高分落榜現象，也可降低二階撞期，更能解決缺額問題，才是一勞永逸良方。

申請入學行之有年，校系缺額逐年增加，未見任何有效作為，不惟不利大學招生，更讓無辜學子受害。教育當局得補破網，放寬選填志願數目，修訂周延完善配套，徹底根除制度沉痾。

（作者現任高中校長，台中市民）

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