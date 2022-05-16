自由廣場》與病毒共存 該停課嗎？

◎ 林柏寬

看看芬蘭、日本、韓國

全國學生確診數已接近八萬人，立法院法制局建議高中以下學校宜評估直接停課至五月底或學期末（六月底）的可行性。全國中小學校長協會也建議教育部，於國中會考後，也就是五月二十三日至六月五日暫停實體課程，調整為線上教學模式，未來視疫情發展做滾動式修正。

與病毒共存，該停課嗎？這個兩難問題沒有標準答案，端視你我價值選擇，但別再淪為政治操作。

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首先，因為Omicron病毒造成的確診數雖高，但重症率與死亡率沒有明顯提升，各國普遍維持「與病毒共存」的政策。以芬蘭為例，政府「呼籲」民眾若有輕微感冒症狀，可自行在家休息，不需要做PCR檢測，試圖讓醫療量能恢復正常。今年四月起，芬蘭更撤除戴口罩的「建議」，只建議民眾在公共室內空間、大眾運輸系統內佩戴口罩。

芬蘭著眼在維護孩童的受教權，考量幼童的感染率與傳染率低的科學數據，幼兒園始終不停學，十二歲以下的校園也努力維持不停課，甚至力拼實體上課。尤其有些孩童家中經濟弱勢或有其他家庭問題，必須依賴校內免費午餐等資源。

那鄰近台灣的日本、韓國呢？日本走向「與病毒共存」的發展，政府雖然有呼籲二歲以上孩童要戴口罩，然而並無強制力，即使不戴也不會罰款，也把是否停課的決定權交給學校自行判定。韓國則於四月十八日開始，全面解除社交距離規範，迎接恢復日常生活的正軌。韓國社會副總理兼教育部長於四月二十日更宣布，自五月起全國各級學校全面返校上課，所有教學、課外活動皆恢復正常。

正因為台灣展現過兩年美好的防疫成果，「與病毒共存」這件事跟過去的「清零」政策產生嚴重扞格，許多人都需要時間調適。再加上台灣去年五月中有過大停課的經驗，國內亦有許多提供學生自學的數位平台，若以避免人心恐慌為考量，筆者贊成先以兩周的線上課程代替實體課程。一方面避過疫情高峰、減少恐慌，另一方面讓許多人可以逐步調適「與病毒共存」的心情，穩健朝向開放的生活。

（作者為國中教師，台南市民）

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