自由廣場》習近平大外宣旗下的總編輯能適任公廣集團的董事？

◎ 陳立

據報載，為了讓這次新提名的公廣董事能順利過關，藍營建議由鏡週刊文化組副總編輯李志德出任公廣集團的董事，5月9日即將進行董事資格審查和投票，筆者曾和李共事，不得不跳出來表達疑慮。

李曾在習近平大外宣旗下的香港端傳媒擔任「總編輯」長達三年之久，在任職端傳媒之前，2018年年初李任職公視新聞部經理期間，曾因違反勞基法，「欺上瞞下」，引起公視新聞部很大爭議，何況李現任職的鏡傳媒旗下的鏡電視新聞台即將開播，嚴重違反「競業原則」的新聞倫理，李能適任位高崇榮的公廣集團董事嗎？

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在新聞界待過的人都知道「框架理論」，簡單的說，新聞報導和立場也受到這個媒體所持的主張和立場的深刻影響。端傳媒是習近平上台後，由習頗為友好的蔡華創辦的，蔡華也不否認和習交好。香港端傳媒的特色是：「誰都可以批評，就是不能批評習近平」。

從端傳媒一向的立場來看，不得不令人懷疑她是中共統一戰線下，扮演「引蛇出洞」「反派」角色的大外宣，中共統戰不是只有「五毛」的大外宣，藉著「開明」「開放」的外表，實際上卻在摸底反中共和反習的立場和人物，中共統戰之利害，就是在反對他的陣營中，早就布置好自己的反間人馬，不斷的偵悉敵對陣營的關鍵作為和人物。

瞭解中共大外宣的人都知道，要擔任親中媒體總編輯如此高層的職務，沒有中共高層和國安部門的點頭是不可能的，李在聯合報及台灣端傳媒任職多年，派駐北京甚久，李之後升任香港的端傳媒擔任「總編輯」多年，和中共國安的關係也被質疑。

李在擔任公視新聞部經理期間，因違反勞基法，任職不到一年，公廣新聞部同仁批評李為「滿口謊言，嚴重損及同仁權益，傷害公視聲譽」。李自己也曾批評公廣集團就是「就是內鬥，內鬥頻仍。」「（公視）同事之間沒感情、沒默契。」既然如此，李又何必捲入公廣這趟混水。

美國國務卿布林肯最近說：『台灣處於中國「混合戰」最前線』，台灣除了受到對岸的文攻武嚇，內部還有在地協力者與中共裡應外合，利用媒體或社群網路，對台灣民眾洗腦。李曾任職中共背後旗下大外宣的「總編輯」三年之久，當然會受到「框架」影響，政府應該對李深入的進行忠誠調查，而李曾在公廣新聞部的不堪往事，及現職鏡傳媒和公廣新聞台的競業倫理衝突，習近平大外宣旗下的總編輯竟能擔任公廣集團的董事？令人非常憂慮。

（作者係資深媒體人）

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