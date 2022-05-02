自由廣場》當然不是「選前撒幣」

談提高農業天災救助的合理性與時機

◎ 楊明憲

農委會在四月二十九日宣布，調高一九二項農產品的天然災害現金救助金額，引發外界「選前撒幣」之疑慮。回歸當初政府設置「農業天然災害救助辦法」的初衷，應可檢視其合理性與調整時機。

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農業是極易受氣候變化影響的高風險產業，一旦發生颱風、豪雨、低溫、焚風、乾旱等天災，即會使產量受到衝擊，甚至使農民心血化為烏有。因此，政府在民國八十年開始發布「農業天然災害救助辦法」，針對因天災造成農業損害達兩成以上的農林漁畜產品，予以現金救助及低利貸款，彌補農民的損失。

近年來，因極端氣候經常發生，導致農業因天災損害頻傳且日益嚴重。以近十年統計資料為例，每年農業災損平均達九十四億元，而現金救助僅二十六億元，僅能填補農業災損的二十七％。政府財力有限，能協助的僅能部分補償農民已投入成本的損失，並讓農民在災後短期內恢復生產能力。

由於近年來包括肥料、農藥、工資、種苗及生產資材都在漲價，而天災現金救助金額已十年未調整，檢討實有必要。以釋迦為例，在民國一百年每公頃的生產費用為三十六萬元，目前已提高至四十萬元，因此每公頃救助金額由九萬元提高至九萬五千元，亦無可厚非。但因生產費用的變動年年都有，也會有漲有跌，若為即時反應生產費用變化並杜悠悠眾口，建議可建立公式化定期檢討的機制，如老農津貼每四年依物價指數調整。

此外，在此次調整時機上，許多人亦有意見，直覺認為又是選舉考量。但若不在颱風豪雨季之前預作準備，恐怕天災之後又有一堆怨言，而且愈到年底甚至明年才調整，離選舉愈近，恐怕愈為敏感。對的事，應該義無反顧才是。

不過，我們仍然要提醒，提高現金救助仍然不足以填補農民因天災遭受的損害，政府近年來積極推動的各項農業保險，就是在進一步提高農民所得保障，農民繳一些保費，政府也補助超過一半的保費，自助人助，相信農民會更有能力來面對天災的考驗。期盼政府將天災救助納為基本保障，並與各項農業保險結合，以建構我國農民所得安全的完整保障。

（作者為逢甲大學教授、前臺灣農村經濟學會理事長）

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