自由廣場》回應「國際法下的《開羅宣言》與外交部態度」

◎ 陳冠甫

閱讀貴報昨天刊登姜皇池教授投書「國際法下的《開羅宣言》與外交部態度」，筆者認為，外交部「用心」保留迎合中國領有台灣領土主權的法律說帖，反映出有些人想繼續中國版的台灣地位。

準確的說，國民黨與共產黨從未認同台灣有主權地位，兩黨所一致、一再重申的「開羅宣言」、「波茨坦公告」，皆確認了中國對台灣的主權。差別僅在國民黨敗逃台灣，導致一九一二年創立的中華民國政府遭中華人民共和國政府繼承，成為代表中國的唯一合法政府，亦是同一個原因，使蔣介石政權喪失了聯合國席位。

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某種程度，中共的「一個中國」國際法說帖清楚有說服力，至少對大陸領土，其主權與領土重疊且有效管控。與國民黨版所謂「固有疆域」領土包含大陸、蒙古等根本自欺欺人的說法有別。

讓人想起二零一三年馬政府教育部曾下公文重申，「按照憲法，中華民國首都在南京，惟中央政府所在地為台北」，與二零一零年外交部說帖異曲同工。

直白的說：政府內部有人無法忘卻中國情懷，也導致其無法看見開羅宣言對台灣安全的威脅（將致國際難以干預「中國內戰」）。

「台灣地位未定論」有其韓戰反共的時空背景，國民黨質疑是否如今仍未定，前總統馬英九稱難道統治皆非法；推測其用心是想紮稻草人轉移注意力。台灣地位從未定到已定，當中經歷長期戒嚴、軍事統治當真都合法？

國史館長陳儀深「並未說台灣的地位到現在還未定」，而是按學者陳隆志說法，透過民主化讓台灣國際法律地位變為已定。以選舉投票方式形成自決，有效表達與中國的不同。也正是強調與中國的不同，引起國民黨與共產黨的反感。

套句陳儀深的話「國民黨不要笨笨的…地位未定是專門打臉北京」，除非國民黨是壞，甘願一同唱和「兩岸同屬一個中國」，否則應當反對共產黨繼承國民黨論述，以開羅宣言稱台灣為其一部份。

國際法論述向來最不缺歷史證據，但經常被似是而非的歷史事實混淆，舉凡強調「自古以來、血統、民族論」無視嚴謹的歷史考證，其實形同政治宣傳。

值得注意的是，這類新三戰（輿論、心理、法律）說帖在烏俄戰爭中被當成第一波發動的攻勢，其中為出兵形塑正當性的法律戰，自然是重中之重，這才是民眾擔心外交部「究竟是何用心」之處。

（作者為臺北大學法律研究所研究生）

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