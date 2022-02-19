自由廣場》飆股群組詐財 數通法不能再拖

◎ 羅承宗

日昨貴報揭露「加LINE獲飆股沒上天堂 ７旬退休翁慘賠千萬」事件。本案警方積極偵辦，若干詐騙集團成員雖遭逮送辦，且全案持續正擴大偵辦中。只是今日，打開手機，數量龐大、來路不明的各種商業簡訊群組，還是囂狂不已。

如所周知，資訊通訊科技深入民眾生活，不管是網站抑或社群平台，都改變了全球產業秩序與社會溝通模式。從正面角度來看，資訊通訊科技帶來前所未有的嶄新商業契機，諸如直播業、外送平台、網路遊戲等產業的興盛。但從負面角度而言，各種商業性的詐騙陷阱、操弄造謠等的簡訊群組，如同本次的「飆股群組詐騙案」一般，持續點滴侵蝕我國商業市場的正常運作秩序。這些負面亂象日益嚴重，政府倘若不予儘速嚴肅正視，結果將令人擔憂。

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放眼未來，筆者認為解決之道有二。其一為立法面，國會應儘速通過「數位通訊傳播法」，參酌外國先進立法作為，使網際網路平台，尤其大型平台妥善納管，遏止其繼續成為商業詐騙與不正競爭的數位法外溫床。

其二為執行面，檢調應持續強化執法量能，使濫用現代資通科技進行詐騙、不正競爭的不肖人士負擔該有的法律責任，俾藉此維護數位時代商業秩序於不墜。

（作者為南臺科大財法所教授兼所長）

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